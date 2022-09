Van Nistelrooij ziet uitdaging in Feyenoord: ‘Kunnen onze borst natmaken’

Vrijdag, 16 september 2022 om 16:40 • Noel Korteweg • Laatste update: 16:46

PSV kan haar borst natmaken voor de wedstrijd tegen Feyenoord van aanstaande zondag, zo zegt trainer Ruud van Nistelrooij vrijdagmiddag op de persconferentie. De oefenmeester is onder de indruk van de ontwikkelingen bij de Rotterdammers en zag Feyenoord daarnaast donderdagavond zeer overtuigend winnen van SK Sturm Graz (6-0).

“Ik vond Feyenoord heel goed spelen”, begint Van Nistelrooij. “Ze boekten een klinkende zege. We kunnen onze borst natmaken, maar dat wisten we al bij Feyenoord. Ze zijn in vorm en met zo’n zege tank je vertrouwen. Dat nemen ze ook mee richting zondag.” PSV zit zelf in een iets mindere fase. Zo werd er verloren van FC Twente (2-1), gelijkgespeeld tegen Bodø/Glimt (1-1) en vorig weekend nipt gewonnen van RKC Waalwijk (1-0).

“Wij bouwen door vanuit de winst tegen RKC en dan is er zondag weer een nieuwe pot. Het is een wedstrijd op zich, waar wij ons op voorbereiden zoals we altijd doen. Het gaat erom dat wij op ons best zijn. De spelers zijn erop gebrand om dingen beter te doen en een topwedstrijd neer te zetten tegen een heel goed team. Die uitdaging ligt er. Wij hebben geloof in ons eigen kunnen”, gaat de PSV-trainer verder. Van Nistelrooij ziet daarnaast duidelijk de hand van collega Arne Slot bij Feyenoord.

“Het is mooi om te zien hoe hij dat daar heeft gedaan. Je ziet zijn hand en hoe het spel gespeeld wordt op de manier zoals je dat van Slot kent. Bij de spelers die dat invullen zit kwaliteit.” Van Nistelrooij verwacht een tegenstander vol vertrouwen. “Met een mooie zege zoals Feyenoord die nu heeft behaald tank je vertrouwen. Die momenten, dat we prachtige zeges hebben geboekt, hebben wij ook gehad dit seizoen. Dan groei je als team.” PSV moet het zondagmiddag nog doen zonder Luuk de Jong. De spits kampt met een kuitblessure.

“Daar heb je als trainer mee om te gaan. Het liefst heb je alle spelers aan boord. Op het moment dat er jongens wegvallen ga je oplossingen zoeken”, zegt Van Nistelrooij daarover, die Anwar El Ghazi waarschijnlijk als vervanger gaat gebruiken in de punt van de aanval. “Hij is op veel plekken voorin inzetbaar. Dat heeft hij ook tegen RKC laten zien. Dat El Ghazi tachtig minuten heeft kunnen spelen, was een meevaller. In principe is hij een buitenspeler die ook goed in de spits kan spelen.” Ook Marco van Ginkel, Noni Madueke, Olivier Boscagli en Mauro Junior ontbreken zondag nog bij de Eindhovenaren.