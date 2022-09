Slot gaat tijdens persconferentie dieper in op ontbreken Bijlow bij Oranje

Vrijdag, 16 september 2022 om 15:48 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 15:49

Arne Slot is vrijdagmiddag op de persconferentie in aanloop naar het duel met PSV dieper ingegaan op de situatie van Justin Bijlow. De doelman van de Rotterdammers werd door bondscoach Louis van Gaal buiten de selectie van het Nederlands elftal gelaten en daar begrijpt Slot weinig van. "Blijkbaar kijkt hij er anders naar. Zijn trainer bij Feyenoord is tevreden over hoe hij het doet, dat is voor Justin denk ik relevant."

Van Gaal maakte vrijdag bekend Jasper Cillessen (NEC), Mark Flekken (SC Freiburg), Andries Noppert (sc Heerenveen), Remko Pasveer (Ajax) tot de definitieve selectie van de keuzeheer behoren. Voor zowel Pasveer als Noppert is het de eerste keer dat zij zich bij de definitieve selectie van Oranje mogen melden. "Het is een teleurstelling dat er geen Feyenoorder bij zit, dat is helder", was Slot duidelijk tijdens zijn persmoment. 'Ik vind het voor Justin ook ontzettend jammer, dat spreekt voor zich, denk ik. Maar goed, ik ben niet verantwoordelijk voor het selectiebeleid van het Nederlands elftal. Ik kan alleen aangeven hoe ik dit seizoen naar Justin gekeken heb", vertelt de oefenmeester.

Slot vindt dat Bijlow naarmate het nog prille seizoen vordert steeds beter voor de dag komt. "Sinds de start van het seizoen hebben we acht wedstrijden gespeeld, waarin hij vijf keer de nul heeft gehouden. Ik kan me één moment herinneren waarvan ik denk: dat is een bal die Justin tegen had kunnen houden. Dat was de tweede goal van Lazio. Maar daarna heb ik hem nog een aantal fantastische reddingen zien maken. Ik beoordeel Justin op basis van wat ik zie. Ik ben tevreden over hoe hij het de afgelopen acht wedstrijden gedaan heeft. Maar ik vind het niet in het belang van Justin om nu te gaan spreken over de verhouding ten opzichte van de andere keepers."

Ondanks de lovende woorden over zijn doelman, weigert Slot een directe sneer naar Van Gaal uit te delen. "Wat ik daarvan vind, is niet relevant. We hebben een bondscoach om die keuzes te maken. Áls hij vindt dat Justin niet bij de beste vier hoort, dan is het aan Justin om nóg beter te gaan presteren." Slot stak Bijlow vervolgens een hart onder de riem. "Zijn trainer bij Feyenoord is tevreden over hoe hij het doet, dat is voor Justin denk ik relevant, maar ik denk ook dat hij heel graag zou zien dat de bondscoach hem zou selecteren. Blijkbaar kijkt die er anders naar. Maar die heeft ook andere keuzes dan ik. Voor mij is hij bij Feyenoord de absolute nummer één."