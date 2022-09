Remko Pasveer had plek in Oranje-selectie ‘wel een beetje verwacht’

Vrijdag, 16 september 2022 om 15:31 • Noel Korteweg • Laatste update: 15:34

Remko Pasveer debuteerde vrijdagmiddag in de definitieve selectie van het Nederlands elftal. Bondscoach Louis van Gaal wil de 38-jarige doelman van Ajax graag aan het werk zien voordat hij zijn definitieve WK-selectie bekend moet maken. Zijn uitnodiging voor Oranje kwam voor Pasveer zelf, die dit seizoen vijf keer de nul hield in acht wedstrijden, niet per se als een verassing.

“Ik heb de bondscoach nog niet gesproken, ik kreeg het te horen via de mail’’, begint de doelman in gesprek met ESPN. “Leuk nieuws. Of ik erop gerekend had? Een beetje wel gezien de prestaties van de afgelopen weken, die waren goed en stabiel. Ik had het wel een beetje verwacht. Aan de andere kant, als je naar de toekomst kijkt, ik ben natuurlijk niet de toekomst”, doelt de doelman op zijn leeftijd. Pasveer is logischerwijs wel heel blij met zijn plek in de selectie. De 38-jarige doelman reageert gevat op zijn leeftijd. “Het is net als een goede wijn”, lacht de Ajacied.

?? Remko Pasveer debuteert in de selectie van Oranje: "Ik had het wel een beetje verwacht." pic.twitter.com/uFs55mlYjn — ESPN NL (@ESPNnl) September 16, 2022

Feyenoord-doelman Justin Bijlow is een van de opvallendste afwezigen in de selectie van Oranje. Hans Kraay jr. geeft aan dat keepers elkaar onderling heel goed in de gaten houden. “Nee, helemaal niet”, reageert Pasveer. "Ik ben alleen met mezelf en met Ajax bezig. Dat heb ik vanaf het begin af aan eigenlijk al gedaan. Justin is iemand die voor de toekomst heel belangrijk kan zijn voor het Nederlands elftal. Er zullen vast keuzes zijn gemaakt en Justin zal vast te horen hebben gekregen hoe of wat. Daar weet ik verder niets van. Dat is aan de bondscoach, de keeperstrainer en Justin.”

Ajax-trainer Alfred Schreuder was vrijdagmiddag op de persconferentie ook niet verrast dat maar liefst acht van zijn spelers zich volgende week mogen gaan melden in Zeist. “Ik vind het sinds de bekendmaking van de voorselectie niet echt verrassend dat ze er allemaal bij zitten. Pasveer heeft vorig seizoen eigenlijk ook al een heel sterk jaar gedraaid en toen had hij pech met z’n blessure. Ook nu speelt hij weer uitstekend en het is voor hem natuurlijk fantastisch op deze leeftijd.” Ook Kenneth Taylor zit in de definitieve selectie. “Ze waren allebei hartstikke blij. Taylor vindt het erg gaaf en Pasveer staat er wat meer nuchter in. Ze hebben het verdiend en het is prachtig dat ze er voor het eerst bij zijn.”