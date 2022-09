Barcelona maakt in persbericht ‘nieuwe’ functie voor Jordi Cruijff officieel

Vrijdag, 16 september 2022 om 14:25 • Noel Korteweg • Laatste update: 14:39

Barcelona heeft Jordi Cruijff officieel benoemd tot sportief directeur, zo maakt de Spaanse grootmacht bekend via de officiële kanalen. De oud-international van Oranje was aanvankelijk in dienst als technisch adviseur, maar vertolkt al sinds 1 juli een prominentere rol als sportief directeur. Nu heeft Cruijff dus ook die officiële titel gekregen.

Cruijff is in zijn 'nieuwe' functie samen met technisch directeur Mateu Alemany verantwoordelijk voor het aan- en verkoopbeleid van Barcelona. De Nederlander is daarbij verantwoordelijk voor het sportieve gedeelte van het transferbeleid, terwijl Alemany zich richt op het economische aspect daarvan. Cruijff gaf eerder al aan dat één van de belangrijkste vraagstukken voor de komende jaren het bezuinigen is. Barcelona hoopt, door financieel sterker te worden, in de toekomst geen problemen meer te krijgen met het inschrijven van nieuwe spelers.

Dat was dit seizoen nog wel het geval, waarbij aanwinst Jules Koundé het langst moest wachten op zijn officiële debuut. De 23-jarige Fransman kon pas na twee competitiewedstrijden ingeschreven worden door de Catalanen. De trainer van Barcelona, Xavi, was vrijdagmiddag op de persconferentie blij voor Cruijff. "Ik hoop dat hij me uitnodigt voor een etentje om dit te vieren. Ik ben heel erg blij voor hem, maar vooral ook voor onszelf."

"Hij is zeer capabel, heel intelligent, weet veel van voetbal en hij is heel loyaal. Niet alleen naar mij, maar naar de hele staf. Ik ben heel blij met deze beslissing. Ik sta er volledig achter", zegt de Spaanse oefenmeester. Cruijff kwam vorig jaar als technisch adviseur over van het Chinese Shenzhen FC. De Nederlander was eerder al technisch directeur bij AEK Larnaca en Maccabi Tel Aviv. Tussen 1993 en 1996 speelde hij ruim vijftig wedstrijden voor Barcelona.