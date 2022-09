Van de Looi selecteert door en haalt vier debutanten bij Jong Oranje

Vrijdag, 16 september 2022 om 12:55 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:30

De definitieve selectie van Jong Oranje voor de oefenwedstrijden tegen België (vrijdag 23 september) en Roemenië (dinsdag 27 september) is bekend. Bondscoach Erwin van de Looi heeft 23 man overgehouden van de voorlopige selectie. Xavi Simons, Mees Hilgers en Bjorn Meijer zaten voor het eerst bij de voorselectie en hebben de schifting overleefd. Daarnaast maakt ook Thijs Dallinga onderdeel uit van de definitieve selectie.

Simons maakt dit seizoen indruk in het shirt van PSV als aanvallende middenvelder en buitenspeler, terwijl Dallinga in dienst van het Franse Toulouse al drie keer het net wist te vinden. Hilgers veroverde begin vorig seizoen een basisplaats bij FC Twente. De 21-jarige centrumverdediger speelde tot nog toe 38 officiële duels in het shirt van de Tukkers. Meijer maakte eerder deze zomer voor zes miljoen euro de overstap van FC Groningen naar Club Brugge en is bij de landskampioen van België ook verzekerd van een basisplaats.

Andere grote spelers die onderdeel uitmaken van de selectie van Jong Oranje zijn Ryan Gravenberch, Jeremie Frimpong en Brian Brobbey. Zij overleefden de voorselectie van het grote Oranje niet. Ook Jurgen Ekkelenkamp, Jushua Zirkzee, Sven Botman en Kjell Scherpen behoren tot het keurkorps van Van de Looi, net als Lutsharel Geertruida. De verdediger van Feyenoord kampt met de ziekte van Pfeiffer en staat voorlopig aan de kant.

Het is niet duidelijk wanneer Geertruida zijn rentree kan maken. “Hij traint apart van de groep wel weer mee", liet Feyenoord-trainer Arne Slot donderdagavond voor het treffen met Sturm Graz (6-0) weten. “Vroeger, toen wij nog jong waren, duurde het bij de ziekte van Pfeiffer heel lang. Tegenwoordig is dat niet meer zo, maar voor je weer contact mag hebben op het voetbalveld, heeft dat altijd wel een paar weken nodig." Quilindschy Hartman kreeg van Feyenoord geen groen licht om af te reizen naar de nationale ploeg van Curaçao vanwege zijn blessureverleden.

De definitieve selectie van Jong Oranje:

Keepers: Fabian de Keijzer (FC Utrecht), Kjell Scherpen (Vitesse), Bart Verbruggen (Anderlecht)

Verdedigers: Mitchel Bakker (Bayer Leverkusen), Sepp van den Berg (Schalke 04), Sven Botman (Newcastle United), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Mees Hilgers (FC Twente), Denso Kasius (Bologna), Ian Maatsen (Burnley), Bjorn Meijer (Club Brugge), Micky van de Ven (VfL Wolfsburg), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen)

Middenvelders: Jurgen Ekkelenkamp (Royal Antwerp), Daniël van Kaam (SC Cambuur), Sven Mijnans (Sparta Rotterdam), Xavi Simons (PSV), Quinten Timber (Feyenoord), Ryan Gravenberch (Bayern München)

Aanvallers: Thijs Dallinga (Toulouse), Elayis Tavsan (NEC), Joshua Zirkzee (Bologna), Brian Brobbey (Ajax)