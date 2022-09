RKC verrast door ‘buitenproportionele straf’ voor Kramer en Vaessen

Vrijdag, 16 september 2022 om 12:35 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:38

Michiel Kramer en Etienne Vaessen zijn op de vingers getikt door de aanklager betaald voetbal. Het tweetal van RKC Waalwijk liet zich na de verloren wedstrijd bij PSV vorige week negatief uit over de arbitrage onder leiding van Serdar Gözübüyük. Zowel Kramer als Vaessen moet nu een geldboete van duizend euro betalen. Daarnaast heeft de aanklager een voorwaardelijke straf van één wedstrijd schorsing met een proeftijd van één jaar opgelegd.

Kramer kon zich niet vinden in de beslissing van Gözübüyük om in de slotminuut een strafschop toe te kennen aan PSV na een vermeende overtreding van Hans Mulder op Xavi Simons. "In mijn ogen maakt de scheidsrechter een schandalige beslissing", klonk het bij ESPN. "Ongeacht of het verdiend is of niet, wij willen hier een resultaat halen en zonder deze achterlijke beslissing pakken we hier een punt. Nu is het weer een goedmakertje voor vorig jaar tegen Feyenoord en dat moeten wij maar weer accepteren, want wij zijn maar RKC en wij moeten het maar laten gebeuren."

Vaessen sprak van een 'topclubpenalty'. "En ik vind ook dat we hier iets aan moeten doen. Misschien moeten we oud-profs bij de VAR zetten. Het is ongekend. Ik zou de scheidsrechter en de VAR voor drie weken schorsen", zei de doelman bij de NOS. Volgens RKC waren de reacties van verschillende stakeholders binnen het voetbal 'veelzeggend'. "Ook intern bij de KNVB deden ons andere geluiden toekomen dan dit teleurstellende schikkingsvoorstel van de aanklager doet vermoeden. Wij zullen dit op het juiste niveau en binnen het daarvoor bedoelde gremium bespreekbaar maken, waarbij wij ons afvragen of dit de manier is hoe wij hier als betaald voetbal in de toekomst mee om wensen te gaan."

RKC gaat niet tegen de straf in beroep. "Ondanks het feit dat wij deze straf buitenproportioneel vinden, hebben wij besloten om hiermee akkoord te gaan. Of het schikkingsvoorstel consequenties gaat hebben voor het al dan niet ter beschikking stellen van Etienne Vaessen en Michiel Kramer voor de media, gaan wij intern bekijken. Hoe spijtig dit ook is, wij kunnen het risico niet lopen dat wij een belangrijke speler gaan missen vanwege de voorwaardelijke straf die gegeven is door de manier waarop de aanklager schijnbaar naar deze interviews kijkt."