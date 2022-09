Feyenoord reageert met (inmiddels verwijderde) tweet op Oranje-selectie

Vrijdag, 16 september 2022 om 12:20 • Laatste update: 12:42

Feyenoord kan zich niet helemaal vinden in de definitieve selectie van het Nederlands elftal. Het ontbreken van Justin Bijlow wordt gevoeld door de Rotterdammers, die direct na het bekendmaken van de selectie door Louis van Gaal reageren op Twitter. Feyenoord plaatst een foto van zijn eerste doelman, met daarbij als caption: #1. De tweet werd vrijwel direct weer weggehaald.

De tweet leidde direct tot een storm van reacties en likes, maar werd snel weer door Feyenoord verwijderd. Bijlow zat overigens wel in de voorselectie van Van Gaal, die bij het maken van zijn definitieve selectie de voorkeur gaf aan Jasper Cillessen (NEC), Mark Flekken (SC Freiburg), Andries Noppert (sc Heerenveen) en Remko Pasveer (Ajax). Voor de twee laatstgenoemden is het hun debuut in de Oranje-selectie.

De tweet van Feyenoord, die vrijwel direct weer werd verwijderd.

Bijlow maakte op 1 september 2021 zijn debuut voor het Nederlands elftal in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen (1-1), tevens de eerste wedstrijd in de nieuwe termijn van Van Gaal. De keeper van Feyenoord stond daarna ook in de vijf daaropvolgende interlands onder de lat bij Oranje, maar raakte medio november 2021 vlak voor de cruciale returnwedstrijd tegen Noorwegen geblesseerd. Van Gaal koos toen voor Cillessen. Oranje won met 2-0 en kwalificeerde zich zo voor het WK in Qatar.

Het Nederlands elftal gaat aan kop in groep 4 van de Nations League, met tien punten uit de eerste vier wedstrijden. De formatie van Van Gaal wist in juni nog met ruime cijfers te winnen van België: 1-4. Tegen Polen werd een punt (2-2) gepakt na een 0-2 achterstand na vijftig minuten spelen. Daarnaast werd in een kort tijdsbestek tweemaal gewonnen van Wales: 1-2 en 3-2. In die ontmoetingen waren Wout Weghorst en Memphis Depay de matchwinners met doelpunten kort voor het einde.

Definitieve selectie Oranje:

Keepers: Jasper Cillessen (NEC), Mark Flekken (SC Freiburg), Andries Noppert (sc Heerenveen), Remko Pasveer (Ajax)

Verdedigers: Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Ajax), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Internazionale), Matthijs de Ligt (Bayern München), Tyrell Malacia (Manchester United), Bruno Martins Indi (AZ), Devyne Rensch (Ajax), Jurriën Timber (Ajax), Stefan de Vrij (Internazionale)

Middenvelders: Frenkie de Jong (Barcelona), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (Atalanta), Marten de Roon (Atalanta), Kenneth Taylor (Ajax)

Aanvallers: Steven Berghuis (Ajax), Steven Bergwijn (Ajax), Memphis Depay (Barcelona), Cody Gakpo (PSV), Vincent Janssen (Royal Antwerp), en Wout Weghorst (Besiktas)