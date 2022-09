Drie Nederlanders overleven schifting en maken nog kans op Golden Boy Award

Vrijdag, 16 september 2022 om 13:20 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 13:21

Er zijn nog drie Nederlanders in de race om de Golden Boy Award van 2022. De Italiaanse krant Tuttosport, die de prestigieuze prijs voor spelers tot 21 jaar organiseert, heeft de lijst van genomineerden teruggebracht tot veertig namen en daarop zijn drie Nederlanders terug te vinden. Brian Brobbey (Ajax), Xavi Simons (PSV) en Ryan Gravenberch (Bayern München) maken nog kans.

Brobbey keerde deze zomer definitief terug bij Ajax en was direct belangrijk voor zijn ploeg door onder meer tegen Fortuna Sittard en FC Utrecht trefzeker te zijn. De spits lijkt sinds de thuiswedstrijd tegen Rangers (4-0 winst) wel zijn basisplaats te zijn kwijtgeraakt, daar Mohammed Kudus de voorkeur kreeg en sindsdien niet meer uit het basiselftal is weg te denken. Ex-ploeggenoot Gravenberch maakte furore bij Ajax, waar hij al op zijn zestiende debuteerde. Deze zomer vertrok hij net als Noussair Mazraoui naar Bayern, waar het tweetal momenteel zoekt naar speelminuten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ook Simons staat nog altijd op de lijst met kanshebbers. De negentienjarige middenvelder annex aanvaller tekende deze zomer tot ieders verrassing een vijfjarig contract in Eindhoven en voldoet voorlopig aan de hooggespannen verwachtingen. De creatieveling staat geregeld in de basis en is met zijn flexibiliteit een wapen tegen met name compacte ploegen. Na het geblesseerd wegvallen van Luuk de Jong heeft Simons onder meer zijn plaats als centrumaanvaller van PSV overgenomen.

Na de bekendmaking van de eerste honderd genomineerden zijn er nu dus nog veertig kandidaten over. Onder anderen Noni Madueke, Ki-Jana Hoever (beiden PSV) en Francisco Conceição (Ajax) zijn afgevallen. Ook Bjorn Meijer, die sinds zijn overstap van FC Groningen naar Club Brugge een vaste waarde is geworden, is niet meer op de shortlist terug te vinden. Of een Nederlander de prijs daadwerkelijk gaat winnen, is nog maar de vraag. Onder meer Ansu Fati en Gavi van Barcelona en Eduardo Camavinga van Real Madrid behoren tot de lijst van kanshebbers. Rafael van der Vaart (2003) en Matthijs de Ligt (2018) zijn vooralsnog de enige twee Nederlandse winnaars van de prijs.