UniBoost: een odd van 50.00 voor een thuiszege van PSV op Feyenoord!

Vrijdag, 16 september 2022 om 11:30 • Laatste update: 11:46

PSV wacht in de zevende speelronde van de Eredivisie een kraker tegen het Feyenoord van trainer Arne Slot. De Rotterdammers boekten donderdagavond een indrukwekkende 6-0 zege op Sturm Graz, terwijl PSV zijn duel met Arsenal werd uitgesteld. De ploeg van Ruud van Nistelrooij heeft dus meer rust in de aanloop naar de topper. Kunnen de Eindhovenaren dit voordeel uitbuiten? Win vijftig keer je inzetbij een overwinning van PSV! De maximale inzet bedraagt 1 euro, waarmee je in totaal 50 euro winst kan pakken. In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op deze Eredivisie-kraker.

PSV zag begin deze week dat er een streep werd gezet door het Europa League-duel met Arsenal van afgelopen donderdag. De club kreeg te horen van de UEFA dat de wedstrijd met the Gunners afgelast werd en de wedstrijd op 20 oktober wordt ingehaald. Dat heeft alles te maken met het overlijden van koningin Elizabeth, de periode van nationale rouw in Engeland en het gebrek aan beveiligers vanwege de aanstaande begrafenis van de overleden royal. Hierdoor heeft PSV exact een week de tijd om zich voor te bereiden op de topper tegen Feyenoord.

Feyenoord heeft donderdagavond op imponerende wijze gewonnen in de Europa League. De Stadioncub wist dat een zege tegen Sturm Graz in eigen huis een must was en speelde de Oostenrijkers bij vlagen zoek. Feyenoord oogde voor rust scherp en efficiënt. Bij rust stond het door doelpunten van Alireza Jahanbakhsh (tweemaal), Dávid Hancko en Danilo al 4-0; in de tweede helft deden ook Santiago Giménez en Oussama Idrissi een duit in het zakje: 6-0. Door de ruime zege reist de selectie van Slot zondag met het nodige vertrouwen af naar Eindhoven.

Tegen Sturm ware Idrissi en ­Jahanbakhsh de verrassende uitblinkers. Slot blijkt met de in vorm verkerende vleugelaanvallers over nog meer scorend vermogen te beschikken. Danilo en Giménez blijven het net namelijk ook heel eenvoudig vinden. De Braziliaanse spits krijgt momenteel de voorkeur in de punt van de aanval en was in acht officiële duels al goed voor zes goals. PSV is minder productief als in de eerste weken van het seizoen. Dit komt mede door de blessure van aanvoerder Luuk de Jong. Het is Cody Gakpo die tijdens de laatste twee duels tegen RKC (1-0 winst) en FK Bodø/Glimt (1-1) de doelpunten voor de Eindhovenaren voor zijn rekening nam. Zondag zullen de ogen opnieuw op hem gericht zijn.

