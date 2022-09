Maurizio Sarri is ziedend en stelt positie ter discussie na vernedering Lazio

Vrijdag, 16 september 2022 om 11:41 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 11:45

Lazio ging donderdagavond in Groep F van de Europa League keihard ten onder tegen FC Midtjylland (5-1) en dat is Maurizio Sarri niet in de koude kleren gaan zitten. De oefenmeester van de Romeinen trok op de persconferentie na afloop van het duel met de Denen het boetekleed aan. "Misschien moet ik een stap terug doen of zijn er bepaalde spelers die moeten vertrekken."

De ervaren trainer was na afloop van het duel woest op het optreden van zijn ploeg. De Italiaan laakte de 'arrogante' houding en zocht naar redenen voor de vernederende nederlaag. Sarri stelde bovendien zijn eigen positie ter discussie. "Zulke plotselinge ineenstortingen hebben we vorig jaar ook een paar keer gezien. Dat gebrek aan motivatie is moeilijk te begrijpen”, zei hij. "Ik moet uitvinden waar dit door komt. Misschien moet ik een stap terug doen of zijn er bepaalde spelers die moeten vertrekken. Het was niet eens een wedstrijd. We speelden arrogant. We hebben hier drie dagen voor gewaarschuwd, maar het hielp blijkbaar niet. Dit valt heel moeilijk te begrijpen."

Lazio had vorig seizoen ook al te maken met plotselinge en onverwachte ineenstortingen, erkent Sarri. "Dit is een kleedkamer waar geen kritieke problemen zijn, maar dit soort terugvallen bestaan wel. Ik ben bang dat er een trigger is die we nooit hebben kunnen lokaliseren en temmen." Wanneer Sarri gevraagd wordt naar oplossingen voor de terugval, blijft hij een antwoord schuldig. "Ze hebben me nooit het gevoel gegeven dat dit kon gebeuren. Daar waren geen signalen van op de training. Het is buitengewoon moeilijk te vertellen hoe dit kan worden opgelost. Het is niet eenvoudig. Het is moeilijk om een dergelijke situatie te keren."

Na de overtuigende zege op Feyenoord (4-2) in de eerste speelronde van de Europa League, ging het in Herning helemaal mis. Midtjylland kwam halverwege de eerste helft op voorsprong via Paulinho, waarna Sory Kaba er 2-0 van maakte. Vlak na rust besliste Evander het duel via een strafschop. Via een afstandsschot van Sergej Milinkovic-Savic leek Lazio enkele minuten later terug te komen in de wedstrijd, maar tien minuten daarna was de marge in het voordeel van de Denen alweer drie. Evander miste vanaf elf meter, maar Gustav Isaksen was er als de kippen bij om de rebound te benutten: Ook Erik Sviatchenko deed nog nog een duit in het zakje.