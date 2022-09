10,1 miljoen euro maakt einde aan record van Diego Maradona

Vrijdag, 16 september 2022 om 10:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:40

Diego Armando Maradona heeft niet langer het record in handen van duurst gedragen kledingstuk uit de sportgeschiedenis. De Argentijn zag eerder dit jaar een gedragen wedstrijdshirt geveild worden voor 8,4 miljoen euro, maar ziet dat record nu verbroken worden door Michael Jordan. Een shirt van de basketballegende is voor 10,1 miljoen euro onder de veilinghamer gegaan.

De 10,1 miljoen voor het shirt van Jordan overtreft de 8,4 miljoen euro die is betaald voor het 'Hand of God'-shirt van Maradona. De voetballegende zag eerder dit jaar zijn shirt in de legendarische wedstrijd tegen Engeland (kwartfinale WK in 1986) geveild worden voor een recordbedrag. Het shirt van Jordan, dat hij droeg in de eerste wedstrijd van de NBA Finals van 1998, leverde enkele miljoenen meer op.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De veiling werd georganiseerd door het internationale veilinghuis Sotheby, dat verwachtte dat het shirt van Jordan niet meer dan drie miljoen euro op zou leveren. Vermoedelijk is het bedrag zo hoog uitgevallen door de succesvolle documentaire The Last Dance, die sinds 2020 wordt uitgezonden door Netflix. Voorwerpen van de voormalig basketballer zijn sindsdien explosief gestegen in waarde.

Jordan droeg het recordshirt in de NBA Finals van 1998, die de 'Last Dance' van Jordan's laatste seizoen in de NBA markeerde. De Chicago Bulls versloegen de Utah Jazz met 4-2 en de basketballegende nam liefst 33 punten voor zijn rekening. Het op twee na duurste shirt dat in een wedstrijd in de sportgeschiedenis werd gedragen, was die van honkballegende Babe Ruth. Zijn shirt werd in 2019 voor ruim 5,5 miljoen euro geveild.