Feyenoord gaat naar omzet van 80 à 85 miljoen: ‘Aanzienlijke verhoging’

Vrijdag, 16 september 2022 om 09:50 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:10

Feyenoord gaat naar een omzet van 80 à 85 miljoen. Dat heeft financieel directeur Pieter Smorenburg aangegeven in gesprek met het Algemeen Dagblad. De Rotterdammers haalden met de verkoop van Tyrell Malacia, Luis Sinisterra, Fredrik Aursnes, Marcos Senesi en Bryan Linssen zo'n zeventig miljoen euro op en doen dit seizoen bovendien mee in de Europa League. Van alle inkomsten is echter slechts een deel overgebleven, benadrukt Smorenburg.

Feyenoord zag ruim zeventig miljoen euro in het laatje komen, maar moest daar een groot deel van afstaan. In totaal streek de club met de verkoop van Malacia, Sinisterra, Aursnes, Senesi en Linssen tussen de 45 en 50 miljoen op. "Er gaan allerlei bedragen van af: vijf procent solidariteit, doorverkopen naar vorige club, commissies, belastingen", vertelt Smorenburg. "En de betalingen van de clubs voor onze spelers gaan allemaal in termijnen, het is niet zo dat de bedragen ook direct op de rekening van de club staan."

Het geld was hard nodig voor Feyenoord. De club hield de laatste jaren niet zoveel geld over aan een transferwindow en staat er in die zin weer een stuk beter op. Ook de deelname aan de Europa League doet de club goed. "We hebben geen onverantwoorde risico’s genomen, wij hoeven bijvoorbeeld niet per se de Champions League te halen om deze huishouding te kunnen betalen”, zegt Smorenburg. "Mede dankzij het succes in de Conference League hebben we over afgelopen seizoen een kleine operationele winst geboekt.”

Smorenburg benadrukt dat het spelersresultaat over afgelopen seizoen negen miljoen euro negatief is. "Door de transfers in juli en augustus zullen we aan het einde van dit seizoen een behoorlijk positief spelersresultaat hebben. Mede dankzij de deelname aan de Europa League gaan we dit seizoen naar een omzet tussen de 80 en 85 miljoen euro", aldus de financieel directeur. "Dat is aanzienlijk hoger dan voorgaande jaren, alleen toen we in de Champions League speelden hadden we een omzet van 100 miljoen euro.”