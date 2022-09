Situatie wordt nijpender: ‘Het krediet van Ziyech is flinterdun in Londen’

Vrijdag, 16 september 2022 om 09:20 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:05

De situatie van Hakim Ziyech bij Chelsea wordt er niet rooskleuriger op. Afgelopen woensdag werd de middenvelder annex aanvaller door de nieuwe manager Graham Potter nagenoeg de hele wedstrijd op de bank gehouden in de Champions League-ontmoeting met Red Bull Salzburg (1-1), waardoor het opnieuw een zware tijd lijkt te gaan worden. Sjoerd Mossou ziet het somber in voor Ziyech, mede doordat de Marokkaans international aan krediet heeft verloren bij de fans van Chelsea.

Even leek het erop dat Ziyech afgelopen zomer terugkeerde bij Ajax. De Amsterdammers zagen hem graag komen als vervanger van de naar Manchester United vertrokken Antony, maar van een hereniging kwam het niet. Het ontslag van Thomas Tuchel moest uitkomst bieden voor Ziyech, daar hij onder de Duitser amper aan spelen toekwam afgelopen seizoen. Zijn opvolger lijkt het echter ook niet in hem te zien zitten. Bij zijn vuurdoop tegen Salzburg had Potter geen plek in de basis ingeruimd voor Ziyech.

"Wat opvalt is het krediet dat Ziyech heeft bij het thuispubliek - of bovenal het gebrek daaraan", schrijft Mossou in het Algemeen Dagblad. "Wanneer de voetballer kort na zijn gemiste kans balverlies lijdt, stijgt meteen het boegeroep op vanaf de tribunes. De oud-speler van Ajax is verre van populair bij Chelsea, zo blijkt in vrijwel alle commentaren van de laatste maanden, zowel in de reguliere media als op sociale media. In theorie zou de trainerswissel voor Ziyech enige verlossing moeten bieden."

Voordeel voor Ziyech is het moordende schema van Chelsea in oktober. Door de afgelasting tegen Liverpool van aankomend weekend komen de Londenaren op 1 oktober pas weer in actie tegen Crystal Palace. De ploeg van Potter speelt vanaf dat moment bijna iedere vier dagen een wedstrijd, waardoor speelminuten in het verschiet liggen. "Potter heeft eerder al aangegeven óók te gaan rouleren. Leidt zelfs dat niet tot een regelmatig optreden voor Ziyech op Stamford Bridge, dan kan een transfer in de winter haast niet uitblijven", aldus Mossou.