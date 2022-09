Feyenoord swingt: ‘Alsof hij was geïnjecteerd met het zelfvertrouwen van Antony’

Vrijdag, 16 september 2022 om 08:31 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:13

De ochtendbladen hebben daags na de klinkende 6-0 overwinning van Feyenoord op Sturm Graz in de Europa League louter lovende woorden voor de ploeg van trainer Arne Slot. De Rotterdammers gingen met een 4-0 voorsprong rusten en breidden die score na rust uit. Met name Alireza Jahanbakhsh en Oussama Idrissi waren onherkenbaar. De vleugelspelers waren samen drie keer trefzeker en zorgden voor een vleugje samba-voetbal, aldus De Volkskrant.

"De ragfijne aanvalspatronen, de nauwkeurigheid bij de uitvoering, de snelheid, de verrassing, de techniek; het is er allemaal weer bij Feyenoord", schrijft het dagblad. "Tegen Sturm Graz stonden ineens Oussama Idrissi en Alireza ­Jahanbakhsh op als onbetwiste uitblinkers. Het is bijna voer voor psychologen, de prestaties van de buitenspelers. ­Jahanbakhsh werd in de zomer van 2021 gehaald als grote aankoop met hoofdletters uit de Premier League, maar was zo’n beetje de enige nieuwkomer die vorig seizoen totaal niet uit de verf kwam bij Feyenoord."

Ook Idrissi liet zich gelden. "Idrissi bleef maar tegenstanders opzoeken en achtervolgen alsof ze iets van hem gestolen hadden", gaat De Volkskrant-journalist Bart Vlietstra verder. "Hij dribbelde weer in karakteristieke stijl, de schouders hoog opgetrokken op zoek naar avontuur. Maar ook naar assists en goals zoals Slot hem eerder bij AZ had geleerd. Jahanbakhsh nam na rust, met zijn twee doelpunten op zak, een cross-pass hangend in de lucht achter zijn standbeen aan, alsof hij plots was geïnjecteerd met het zelfvertrouwen en de intuïtie van Antony. Zag ze ineens swingen."

Voetbalshow

De Telegraaf schrijft van een 'voetbalshow' waarop het Legioen is getrakteerd door Feyenoord. "De supporters konden zich vergapen aan hoogstandjes en aanvallen uit het boekje. Bij de 3-0 van Danilo waren exact alle veldspelers betrokken. Ze deden stuk voor stuk mee aan de opbouw naar die treffer. En wat te denken van het spitsenduo Danilo en de Mexicaan Santiago Giménez? Allebei telkens scorend, ook tegen Sturm Graz. Giménez heeft een maniakale honger naar doelpunten. De Kuip ontplofte en het Legioen weet dat er een bijzondere spits is binnengekomen."

Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad heeft eveneens genoten. "Het tiki-taka-spel in de Kuip werd in een razend tempo uitgevoerd, precies zoals Slot dat graag ziet", aldus de Feyenoord-watcher. "Korte passes, volop bewegende spelers, overlaps, underlaps en langdurig balbezit, op die manier werden Barcelona en de Spaanse nationale ploeg begrippen in de voetbalwereld. Bij Feyenoord voelen ze zich in rap tempo beter worden, daar hoeft niemand aan te twijfelen. De overtuiging die de Rotterdammers negentig minuten tentoonspreidden, zal ook in Eindhoven niet onopgemerkt zijn gebleven", doelt Gouka op de topper van aanstaande zondag.