Perez: ‘Hij houdt wel van aandacht, is er altijd bij als iemand scoort'

Vrijdag, 16 september 2022 om 07:56 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:05

Kenneth Perez en Kees Kwakman hebben geen goed woord over voor de manier waarop AZ donderdagavond omging met de overwinning op FC Vaduz (4-1). De nietige ploeg uit Liechtenstein is actief op het tweede niveau in Zwitserland en toch slaagde het elftal van Pascal Jansen er niet in om het duel vroegtijdig te beslissen. Pas in de slotfase was het invaller Milos Kerkez die met twee assists een hoofdrol opeiste. De manier waarop de treffers werden gevierd, zorgde voor stijgende verbazing bij de analisten van ESPN.

AZ beleefde een uiterst moeizame avond tegen de ploeg uit Liechtenstein en ging met 1-1 rusten. Na rust was er een rode kaart voor doelman Benjamin Büchel voor nodig om het duel te beslissen. Sam Beukema, Yukina Sugawara en Dani de Wit zorgden in de laatste tien minuten voor de treffers die het verschil maakten. Jansen bracht in de tweede helft een karrenvracht aan nieuwe spelers het veld in om iets te bewerkstelligen. Uiteindelijk bleek dat een goede zet, daar met name Kerkez een hoofdrol voor zich opeiste met twee assists.

Bij de Alkmaarders was de opluchting duidelijk zichtbaar. Na de treffer van Beukema, die AZ tien minuten voor tijd op 2-1 zette, ging de ploeg van Jansen naar de cornervlag om het doelpunt uitbundig te vieren. "Die Kerkez loopt met die vlag te zwaaien en die Beukema is er dan ook altijd bij. Hij houdt natuurlijk wel van aandacht als hij of iemand anders scoort", aldus Perez. "Ik zou zeggen: loop gewoon rustig terug. Je speelt tegen een halve amateurploeg die één na laatste staat op het tweede niveau in Zwitserland."

"Dit hoeft echt allemaal niet", vult Kees Kwakman zijn collega aan als beelden worden getoond van de feestvierende AZ-spelers. "Beukema heeft daar wel een beetje een handje van om lekker in beeld te komen. Je mag blij zijn als je een goal maakt, maar om nou de cornervlag erbij te pakken en met zijn allen tegen elkaar op te springen als je de 2-1 maakt tegen Vaduz... Je mag wel even naar de persoon die de voorzet geeft, tuurlijk. Kerkez is een jongen die kwaliteit heeft, daar zit gif in. Hij kantelt die wedstrijd een beetje. Maar niet doen alsof je de finale hebt gehaald."

Perez vermoedt dat het onder meer te maken heeft met de leeftijd. "Het zijn eigenlijk jonge spelers die nog niks gepresteerd hebben", gaat de analist verder. "Ik denk dat de meer ervaren spelers met het schaamrood op de kaken teruglopen. Zo van: jezus, wat zijn we aan het doen? Zij weten misschien helemaal niet waar ze staan op het tweede niveau in Zwitserland. Eigenlijk zou je moeten vragen wat de reden is dat ze zo enthousiast reageren. Normaal gesproken loop je een beetje excuserend terug." Jordy Clasie en Bruno Martins Indi waren op het moment van de doelpunten al gewisseld door Jansen.