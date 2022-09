Samenvatting: bekijk de moeizame zege van AZ op het nietige Vaduz

Vrijdag, 16 september 2022 om 07:22 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:25

AZ heeft donderdagavond een moeizame overwinning geboekt op FC Vaduz. De Alkmaarders konden met name in de eerste helft geen vuist maken, maar trokken de wedstrijd toch over de streep: 4-1. Na treffers van Yusuf Barasi en Anthony Goelzer gingen beide ploegen met 1-1 rusten. Na rust kreeg Vaduz-doelman Benjamin Büchel rood en kopte Sam Beukema de bevrijdende 2-1 binnen voor het matig spelende AZ. Yukinari Sugawara en Dani de Wit beslisten het duel vervolgens. Bekijk hier de samenvatting van het duel.