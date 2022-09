Samenvatting: bekijk de eerste Europese zege van United en Ten Hag

Vrijdag, 16 september 2022 om 06:52 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 06:55

Manchester United heeft donderdagavond een comfortabele overwinning geboekt in de Europa League. Op bezoek bij Sheriff Tiraspol was het team van manager Erik ten Hag met 0-2 te sterk. Cristiano Ronaldo maakte zijn eerste doelpunt onder de Nederlandse keuzeheer, terwijl het ook zijn eerste treffer ooit in de Europa League was. Jadon Sancho verzorgde na ruim een kwartier spelen de openingsgoal. Bekijk hieronder alle hoogtepunten uit het duel.