Slot en Idrissi trekken vergelijkbare conclusie na droomavond in De Kuip

Vrijdag, 16 september 2022 om 00:14 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:21

Arne Slot blikt met een tevreden gevoel terug op het Europa League-duel met Sturm Graz. Op de persconferentie na afloop van de 6-0 zege van Feyenoord legt de trainer uit wat de sleutel tot succes was, terwijl ook Oussama Idrissi de succesvolle Europese avond nabeschouwt.

“Ik vind dat we heel goed gevoetbald hebben”, opent Slot. “Los van het feit dat we goed aan de bal waren, hebben de spelers ook zeer veel discipline en concentratie getoond in het verdedigen. Ondanks dat ik vond dat zij (Sturm Graz, red.) in de eerste twintig minuten echt wel aan de wedstrijd meededen, hebben we denk ik zo goed als geen kans weggegeven. Dat vind ik de mooiste combinatie: zelf veel goals maken, goed voetballen en weinig weggeven.”

Komende zondag neemt Feyenoord het in de Eredivisie op tegen PSV, dat deze week – in tegenstelling tot Feyenoord - niet in actie hoefde te komen in de Europa League. Toch denkt Slot niet dat zijn ploeg veel meer last zal hebben van vermoeidheid. “Mensen hoeven niet te verwachten dat we aanstaande zondag met acht nieuwe spelers op het veld staan. Zeker als een wedstrijd zoals vandaag verloopt, bouw je niet ontzettend veel vermoeidheid op tijdens de wedstrijd. Dus ik denk dat we zondag uitstekend in staat zijn om volle bak te spelen. Ik ben ervan overtuigd dat wij ook dan in staat zullen zijn om fysiek gezien vol te gaan.”

Oussama Idrissi

“Het was een hele bijzondere avond”, voegt de aanvaller toe aan de woorden van zijn coach. “Ik denk dat wij als spelers vanaf de eerste seconde hebben genoten van de ambiance. We wisten wat er op het spel stond. Het was een belangrijke pot voor ons na de nederlaag in de eerste groepswedstrijd tegen Lazio (4-2, red.), dus moesten we ons revancheren. Dat hebben we goed gedaan. Vanaf seconde één speelden we een goede pot en hebben we onszelf vermaakt, maar ook het publiek. Dat is zeker mooi”, besluit Idrissi.