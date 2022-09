Nederland heeft hulp uit België hard nodig na nieuwe Portugese versnelling

Donderdag, 15 september 2022 om 23:45 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:22

Nederland werd vorige week al gewaarschuwd, maar weet na de tweede Europese speelronde in de groepsfase van de toernooien zeker dat Portugal nog lang niet afgeschud is. De Zuid-Europeanen voegden opnieuw 1 coëfficiëntenpunt toe aan de landenscore, terwijl Nederland tot slechts 0,8 punt kwam. De voorsprong van de Eredivisionisten slinkt daardoor tot onder de 2 punten. Wel kwamen de Fransen (+0,667 deze speelronde) iets meer in zicht voor zowel Nederland als Portugal.

De strijd tussen nummer zes Nederland en nummer zeven Portugal draait met name om de toegangsbewijzen voor de Champions League: als de Eredivisie-clubs de Zuid-Europeanen dit seizoen onder zich houden, krijgt Nederland twee groepsfasetickets voor de CL in het seizoen 2024/25 (in plaats van één). Dat is inmiddels zeer reëel, maar Nederland kan niet op zijn lauweren rusten, want de Portugezen hebben de hoop allesbehalve opgegeven.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De coëfficiëntenranglijst per 16-09-2022

LAND SCORE 22/23 RANKING ACTIEVE TEAMS 1. Engeland 5,000 (+1,286) 91,570 7/7 2. Spanje 5,571 (+1,286) 81,998 7/7 3. Duitsland 4,750 (+0,929) 70,106 8/8 4. Italië 4,500 (+1,417) 64,069 7/7 5. Frankrijk 3,750 (+0,667) 52,331 6/6 6. Nederland 4,500 (+0,800) 50,900 4/5 7. Portugal 5,333 (+1,000) 49,049 4/6 8. Schotland 2,900 (+0,600) 35,800 3/5

Bij het feit dat Nederland minder scoorde dan Portugal dient uiteraard wel vermeld dat de wedstrijd van PSV op bezoek bij Arsenal uitgesteld werd. De Eindhovenaren lijken op voorhand echter niet al te kansrijk in het Emirates Stadium. Ajax ging in de Champions League op de valreep onderuit bij Liverpool (2-1), maar Feyenoord en AZ volbrachten in respectievelijk de Europa League en Conference League hun taak. Met eclatante zeges op Sturm Graz (6-0) en FC Vaduz (4-1) kwamen in totaal vier clubpunten binnen, die gedeeld worden door vijf oorspronkelijke Europese deelnemers: plus 0,8 landenpunt.

De Portugezen zijn met liefst drie clubs actief in de Champions League. Benfica verraste Juventus door in Turijn knap met 1-2 te winnen, terwijl Sporting Portugal eveneens imponeerde met een 2-0 overwinning tegen Tottenham Hotspur. Club Brugge hielp Nederland een handje door enorm huis te houden op bezoek bij FC Porto (0-4), anders hadden de Portugezen de volle buit kunnen pakken. Op donderdag won Sporting Braga namelijk nipt van Union Berlin (1-0): drie zeges leveren zes clubpunten op, gedeeld door zes Europese deelnemers: 1 landenpunt.

De Franse clubs kenden een zeer groot verval: na een ongeslagen eerste speelronde wist in de tweede ronde alleen Paris Saint-Germain (1-3 bij Maccabi Haifa) te winnen. Olympique Marseille (0-1 verlies tegen Eintracht Frankfurt), FC Nantes (3-0 nederlaag tegen Qarabagh FK), Stade Rennes (2-2 tegen Fenerbahçe), AS Monaco (0-1 verloren van Ferencvaros) en OGC Nice (1-1 tegen Partizan Belgrado) wonnen allemaal níét: slechts vier clubpunten worden gedeeld door zes deelnemers: plus 0,667 punt voor de Fransen. Nederland behoudt een voorsprong van ongeveer 1,9 punt op Portugal, terwijl het gat naar Frankrijk ongeveer 1,4 punt bedraagt.

Welke plek is goed voor welke tickets?