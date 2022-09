VZ 5: Feyenoord en AZ halen hard uit; Cristiano Ronaldo beleeft primeur

In de rubriek VZ 5 maakt Voetbalzone dagelijks een selectie van de vijf belangrijkste nieuwsverhalen uit de afgelopen 24 uur. Handig voor wie niet alles heeft kunnen volgen, en fijn voor wie het graag nog even terugleest. Het gaat daarbij niet per se om de best bekeken artikelen op de website, maar echt om het verhaal van de dag.

Feyenoord blijft heerlijk combineren en zet monsterscore neer tegen Sturm Graz

Feyenoord heeft donderdagavond zeer glansrijk gewonnen in de Europa League. De Rotterdammers speelden Sturm Graz bij vlagen zoek en toonden zich bovendien uiterst efficiënt in de afronding. Bij rust stond het door doelpunten van Alireza Jahanbakhsh (tweemaal), Dávid Hancko en Danilo al 4-0; in de tweede helft deden ook Santiago Giménez en Oussama Idrissi een duit in het zakje: 6-0 eindstand. Lazio verloor gelijktijdig zeer verrassend met liefst 5-1 van FC Midtjylland, waarmee alles openligt in Groep F.

Kerkez en Beukema behoeden matig AZ voor afgang tegen FC Vaduz

AZ heeft donderdagavond een moeizame overwinning geboekt op FC Vaduz. De Alkmaarders konden met name in de eerste helft geen vuist maken, maar trokken de wedstrijd toch over de streep: 4-1. Na treffers van Yusuf Barasi en Anthony Goelzer gingen beide ploegen met 1-1 rusten. Na rust kreeg Vaduz-doelman Benjamin Büchel rood en kopte Sam Beukema de bevrijdende 2-1 binnen voor het matig spelende AZ. Yukinari Sugawara en Dani de Wit beslisten het duel vervolgens. Door de overwinning staat AZ met zes punten uit twee wedstrijden eerste in Groep E van de Conference League.

Ronaldo maakt op zorgeloze avond eindelijk eerste treffer onder Ten Hag

Manchester United heeft donderdagavond een comfortabele overwinning geboekt in de Europa League. Op bezoek bij Sheriff Tiraspol was het team van manager Erik ten Hag met 0-2 te sterk. Cristiano Ronaldo maakte zijn eerste doelpunt onder de Nederlandse keuzeheer, terwijl het ook zijn eerste treffer ooit in de Europa League was. Jadon Sancho verzorgde na ruim een kwartier spelen de openingsgoal. In Groep E bezetten the Red Devils de tweede plek achter Real Sociedad.

Ismael Saibari hakt knoop door en maakt definitieve interlandkeuze

Ismael Saibari kiest voor een interlandcarrière bij Marokko, zo laat hij weten in gesprek met het Eindhovens Dagblad. De 21-jarige middenvelder annex vleugelaanvaller kon ook kiezen om voor het nationale elftal van België uit te komen. Hij deelde bondscoach Roberto Martínez echter recent in een telefonisch gesprek mee voor de Leeuwen van de Atlas te kiezen.

Heerenveen ontvangt doodsbedreiging en spreekt van ‘absoluut dieptepunt’

Bij sc Heerenveen is donderdag een doodsbedreiging binnengekomen, zo maakt de club bekend. Aanleiding is de rechtszaak die is aangespannen en gewonnen door een medewerker. De kantonrechter van Leeuwarden oordeelde woensdag dat Hendrik Pasveer, de man die al jaren als mascotte Heero door het stadion gaat, ten onrechte is ontslagen door de Friese club en dus weer in dienst moet worden genomen. Heerenveen heeft bij de politie aangifte gedaan van de bedreiging.

