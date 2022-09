Hooghouden door keeper gaat mis: prachtige Europese avond voor Turkije

Donderdag, 15 september 2022 om 23:04 • Laatste update: 23:15

De clubs uit Turkije hebben een uitstekende Europese avond beleefd. Trabzonspor was in de Europa League met 2-1 te sterk voor Crvena Zvezda, Fenerbahçe behaalde in datzelfde toernooi een knap punt bij Stade Rennes (2-2). In de Conference League wonnen Basaksehir en Sivasspor van respectievelijk Fiorentina (3-0) en CFJ Cluj (0-1). Het meest memorabele moment kwam op naam van Fiorentina-keeper Pierluigi Gollini, die rustig dacht te kunnen hooghouden en zomaar een doelpunt weggaf aan Basaksehir.

Istanbul Basaksehir - Fiorentina 3-0 (Conference League - Groep A)

Bij Fiorentina begon Sofyan Amrabat in het hart van de verdediging aan het duel tegen Basaksehir, terwijl bij de thuisploeg onder meer voormalig Ajacied Bertrand Traoré en Mesut Özil op de bank begonnen. In de eerste helft domineerde Fiorentina, maar tot een doelpunt kwam het niet. Na rust keerden de kansen en sloeg Basaksehir driemaal toe.

Een keeper die gaat hooghouden, wat kan er fout gaan... ?? pic.twitter.com/Nwhrc6wHZn — ESPN NL (@ESPNnl) September 15, 2022

In de 57e minuut bleef de bal na een hoekschop van de Turken hangen in het strafschopgebied, waarna Serdar Gürler zijn wreef onder de stuitende bal zette: 1-0. De Italianen moesten na een tweede gele kaart voor Jonathan Ikoné met tien man verder. De beslissing in het duel viel twintig minuten voor tijd, toen Gollini een lastige hoge terugspeelbal kreeg. De Fiorentina-goalie had de bal weg moeten schieten, maar besloot in plaats daarvan eerst op het bovenbeen en daarna met de voet te gaan hooghouden. Gürler pikte de bal af en schoof die in het lege doel: 2-0. In de laatste minuut maakte Traoré het karwei af door na een lage voorzet van Patryk Szysz binnen te schuiven: 3-0. Opnieuw leek Gollini allerminst vrijuit te gaan.

Stade Rennes - Fenerbahçe 2-2 (Europa League - Groep B)

Stade Rennes en Fenerbahçe hadden vorige week hun eerste duel gewonnen, waardoor ze als gedeeld koploper aan dit treffen begonnen. De bezoekers,met Ferdi Kadioglu negentig minuten op de bank, leken halverwege de eerste helft op voorsprong te komen via Irfan Can Kahveci, maar de VAR annuleerde het doelpunt vanwege buitenspel. Aan het begin van de tweede helft kwamen de Fransen op voorsprong, toen Martin Terrier diep werd gestuurd en oog in oog met doelman Altay Bayindir koel bleef. Een paar minuten later lag de bal opnieuw in het netje: deze keer kreeg Lovro Majer een diepe bal, en ook hij bleef kalm in de afronding: 2-0. Fenerbahçe liet het er niet bij zitten en knokte zich knap terug. Kahveci dribbelde na precies een uur spelen van rechts naar binnen, om de bal kiezelhard in de korte kruising te jagen: 2-1. Hamari Traoré deelde in de slotfase een klap uit aan Kahveci en zag na een VAR-ingreep rood, waardoor Rennes met tien man verder moest. In blessuretijd maakte Enner Valencia er met een strafschop 2-2 van.

Trabzonspor - Crvena Zvezda 2-1 (Europa League - Groep H)

Trabzonspor verloor vorige week met 3-2 op bezoek bij Ferencváros, maar wist donderdagavond wel te winnen van het Servische Crvena Zvezda. Met Stefano Denswil in de basis opende de regerend Turks landskampioen na ruim een kwartier de score: een voorzet van Mahmoud Hassan, alias Trezeguet, bereikte de vrijstaande Marek Hamsik, die al vliegend de 1-0 binnenkopte. Halverwege de tweede helft werd de score verdubbeld, toen Trezeguet op aangeven van Anastasios Bakasetas snoeihard raak schoot. De bezoekers stonden toen al met tien man, na twee keer geel voor Kings Kangwa. Door een laag schot van Veljko Nikolic (2-1) vlak voor tijd werd het toch nog even spannend, maar Trabzonspor trok de drie punten over de streep. Naci Ünüvar en Dogucan Haspolat bleven overigens de hele wedstrijd op de bank bij de thuisploeg.