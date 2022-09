AS Roma dankt Paulo Dybala en maakt valse start in Europa League goed

Donderdag, 15 september 2022 om 22:56 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:11

AS Roma heeft zijn valse start in de Europa League goedgemaakt met een overwinning op HJK Helsinki. In het eigen Stadio Olimpico werd het 3-0 door doelpunten van Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini en Andrea Belotti. Na een kwartier spelen kreeg Helsinki-speler Miro Tenho al rood, waardoor de Finnen niets anders konden doen dan tegenhouden. Na de nederlaag tegen Ludogorets in de eerste speelronde hebben de Romeinen nu hun eerste drie punten in Groep C binnen.

Roma-trainer José Mourinho had een basisplaats in petto voor Rick Karsdorp. Een opsteker voor de Nederlander, die Zeki Çelik in de voorgaande wedstrijden de voorkeur zag krijgen als rechtervleugelverdediger. De Portugese oefenmeester liet sterspeler Dybala op de bank beginnen, maar stelde desondanks een ijzersterk elftal op met onder meer Leonardo Spinazzola, Belotti en Nicolò Zaniolo. Bij Helsinki had ex-Heerenveen-verdediger Jukka Raitala een basisplaats.

Roma was vanaf het begin de dominante ploeg en kreeg via Zaniolo een vroege kans. De Italiaan zag zijn schot echter naast het Finse doel gaan. Na een kwartier leken de kansen op een resultaat voor Helsinki ernstig te verkleinen. Tenho liet Belotti struikelen en omdat hij de laatste verdediger was, kreeg de Fin na inmenging van de VAR een rode kaart. Toch kwam Roma in de fase daarna moeilijk tot kansen en kwam het na een klein half uur spelen goed weg, toen Arttu Hoskonen met zijn kopbal de rechterpaal trof. Zaniolo kreeg vijf minuten voor rust de kans om de score te openen, maar de creatieveling zag zijn povere inzet gekeerd worden door doelman Conor Hazard.

Paulo Dybala staat nog geen 2 minuten op het veld en scoort al ???? pic.twitter.com/P5EYUN5BYk — ESPN NL (@ESPNnl) September 15, 2022

Mourinho zag dat zijn ploeg een aanvallende impuls nodig had en bracht daarom Dybala binnen de lijnen. De Argentijn was nog geen drie minuten na zijn invalbeurt direct doorslaggevend. Op aangeven van Pellegrini wist Dybala met zijn linkervoet de verre hoek te vinden: 1-0. De ban was gebroken en nog geen twee minuten later was het Pellegrini zelf die wist te scoren. Zaniolo brak over de linkerkant van het veld door, had een fraaie schijnbeweging in huis en wist Pellegrini te vinden, die de bal via de kluts binnen werkte. Belotti maakte er in de 68e minuut 3-0 van. De van Torino overgekomen spits stond na een voorzet van Zaniolo vogelvrij voor het doel en kon vervolgens eenvoudig binnentikken. Beide ploegen haalden in het vervolg de voet van het gaspedaal, waardoor er in de slotfase weinig meer gebeurde.