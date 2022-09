Erik ten Hag bespreekt ‘gevaarlijke driehoek’ met Malacia en prijst Ronaldo

Donderdag, 15 september 2022 om 22:51 • Mart van Mourik

Manager Erik ten Hag kijkt met een tevreden gevoel terug op zijn Europa League-avond. Op bezoek bij Sheriff Tiraspol was Manchester United met 0-2 te sterk dankzij treffers van Jadon Sancho en Cristiano Ronaldo. Het was voor de Portugees zijn eerste doelpunt ooit in de Europa League én zijn eerste goal onder Ten Hag, die via de clubkanalen aangeeft verheugd te zijn met het optreden van Ronaldo.

In de zeventiende minuut van het gewonnen duel opende Sancho de score. Christian Eriksen legde de bal op de rand van het zestienmetergebied klaar voor Sancho, die zijn linker zocht en doelman Maksym Koval vervolgens verschalkte met een geplaatst schot in de rechterhoek: 0-1. De score werd enkele minuten voor rust vanaf de penaltystip verdubbeld door Ronaldo. Patrick Kpozo haalde Diogo Dalot onderuit in het strafschopgebied, waarna arbiter Pawel Raczkowski resoluut naar de stip wees. Ronaldo stuurde Koval de hoek in en schoot door het midden raak.

Voor Ten Hag komt het niet als een verrassing dat Ronaldo donderdagavond pas zijn eerste treffer van het seizoen aantekende. "Je kan dit verwachten als je de voorbereiding mist, dus hij moet heel hard werken en investeren om de juiste conditie te krijgen”, vertelt de coach na afloop. “Zodra hij over de gewenste conditie beschikt, zal hij meer doelpunten maken. Ik denk dat hij volledig is toegewijd aan dit project en aan dit team. Hij is zeer betrokken. Je ziet ook connecties om hem ontstaan en hij zet zelf combinaties op, dus daar ben ik blij mee.”

Verder looft de Nederlandse keuzeheer de wijze waarop de linkerflank, waar Tyrell Malacia, Christian Eriksen en Sancho stonden geposteerd, voor de dag kwam. "Ik denk dat Jadon veel potentie heeft, want hij heeft ook een goede voorbereiding. Hij veel geïnvesteerd en hij is op weg om echt fit te worden. Het is een proces en hij maakt doelpunten. We kunnen over die linkerkant spelen met Tyrell en Eriksen in de driehoek. Hoe ze samen bewogen... Ik denk dat ze echt een bedreiging vormden voor de tegenstander”, aldus Ten Hag.