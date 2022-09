Samenvatting: bekijk alle zes goals van Feyenoord tegen Sturm Graz

Donderdag, 15 september 2022 om 22:00 • Laatste update: 23:14

Feyenoord heeft donderdagavond zeer glansrijk gewonnen in de Europa League. De Rotterdammers speelden Sturm Graz bij vlagen zoek en toonden zich bovendien uiterst efficiënt in de afronding. Bij rust stond het door doelpunten van Alireza Jahanbakhsh (tweemaal), Dávid Hancko en Danilo al 4-0; in de tweede helft deden ook Santiago Giménez en Oussama Idrissi een duit in het zakje: 6-0 eindstand. Bekijk hieronder alle hoogtepunten uit het duel.