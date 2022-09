Beukema: ‘Die jongen is knettergek! In het begin dacht ik: hou je mond eens’

Donderdag, 15 september 2022 om 21:35 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:18

AZ kon donderdagavond in de Conference League bepaald niet overtuigen. Toch wisten de Alkmaarders uiteindelijk met 4-1 te winnen en dat was voor een groot deel te danken aan Milos Kerkez. De linksback viel in de 79e minuut in en was direct belangrijk voor zijn ploeg met twee assists. De Hongaar kan bij ESPN rekenen op lof van ploeggenoot Sam Beukema, die door Kerkez werd bediend bij de 2-1, en analist Kees Luijckx.

Kerkez legde twee voorzetten vanaf de linkerflank panklaar neer, waardoor Dani de Wit en daarna ook Beukema konden binnenkoppen. "Voor ik naar dit interview ging zei hij: 'Tell them who made the delivery'", lacht Beukema na afloop. "Dus bij deze: Milos had vandaag twee hele goede voorzetten op mij en Dani." Wanneer Luijckx vraagt hoe Kerkez buiten het veld is, verschijnt er bij Beukema een grote lach.

Wat is Milos Kerkez voor jongen buiten het veld?



"Dat wil je niet weten", aldus Beukema. "Die jongen is knettergek. Hij is zo goed voor onze groep en hij brengt zoveel energie. Aan het begin dacht je weleens bij de lunch: houd eens even je mond', lacht hij. "Hij spreekt Engels, maar tegenwoordig maakt hij er een Nederlands-Duits sausje van. Je wil niet weten hoe het klinkt, maar het is een geweldige jongen voor de groep. Nu al op zo'n jonge leeftijd en dat is hartstikke knap. Ik ben blij dat hij erbij is."

Ook Luijckx is vol lof over Kerkez. "Een paar spelers vond ik het verschil maken, zoals Mayckel Lahdo en Kerkez. Dat is echt een geweldenaar. Dat is een jongen die zonder enige rem op zijn spel speelt. Hij maakt zeker verdedigend nog fouten, maar hij durft. Hij speelt met schijt. Volgens mij vinden de spelers hem ook hartstikke grappig. De voorzet die hij geeft (bij de 2-1 van Beukema, red.), daar zit lef in. Hij denkt niet: balletje terug... Daar heeft AZ best veel spelers van, vind ik. Er zit geen beslissende pass in.

"Riechedly Bazoer heeft dat wel, maar hij is daar voor zijn leeftijd nog te wisselvallig in", vindt Luijckx. "Van alle jonge spelers die bij AZ doorbreken, maakt hij op mij het meeste indruk. Hij geeft zoveel energie en je komt hem drie keer tegen. Ik zie hem niet zo snel in een dip komen. Hij haalt nu een topniveau en hij maakt het verschil."

Kerkez maakt sinds zijn komst van AC Milan Onder 19 een stormachtige ontwikkeling door bij AZ en kan onder Pascal Jansen rekenen op een basisplaats. In negentien wedstrijden wist hij al zes assists te noteren, waarmee hij het vertrek van Owen Wijndal doet verzachten. Kerkez speelde tot nog toe acht wedstrijden voor Jong Hongarije, maar zijn debuut voor het eerste elftal zit er ook aan te komen. In juni werd hij al overgeheveld naar het eerste elftal, al kwam hij toen nog niet aan speelminuten. De verdediger is door bondscoach Marco Rossi ook opgeroepen voor de Nations League-duels met Duitsland en Italië.