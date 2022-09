Perez: ‘Zo zelfverzekerd! Ik zie er niet veel in Nederland die dit zo doen’

Santiago Giménez maakt met zijn kopdoelpunt tegen Sturm Graz (6-0 winst) grote indruk op de televisieanalisten. De Mexicaanse spits van Feyenoord viel na een uur spelen in voor Danilo en zette zijn naam twee minuten later al op het scorebord. "Dit is gewoon een goede spits, of niet?", reageert Kenneth Perez in de studio van ESPN. "Alles wat we tot nu toe gezien hebben doet hij goed."

Giménez werd in de slotfase van de zomerse transferwindow overgenomen van CD Cruz Azul en wordt door Arne Slot langzaam gebracht. De Mexicaan stond nog geen enkele keer in de basis, maar viel wel al zes keer in. In slechts 121 minuten scoorde Giménez liefst 5 keer: één doelpunt per 24 minuten dus. Zijn laatste goal, donderdagavond in de Europa League tegen Sturm Graz, maakte de aanvaller dus met het hoofd, na een prachtige voorzet met buitenkant links van Patrik Wålemark.

De venijnige kopbal van Giménez imponeert Pierre van Hooijdonk. “In de Eredivisie zie ik zó weinig spelers met deze koptechniek", aldus de oud-spits van Feyenoord. "Ik zie er maar weinig die zó goed kunnen koppen. Ik kijk ook altijd: hoe zou ik zelf hebben gelopen in de zestien. En hij doet hetzelfde als ik. Bij Danilo heb ik altijd het gevoel dat ik iets meer moet meevoetballen."

Perez denkt dat het niet lang duurt voordat Giménez in de basis staat. "Hij kan alles wat een spits hoort te kunnen. Hoe hij ook afwerkt! Heel veel spitsen in Nederland zie ik echt niet op die manier afwerken. Ik denk dat Danilo de mindere spits is van die twee, als ik eerlijk ben. Giménez ziet er echt zelfverzekerd uit. Dit is echt een spits."

In de studio van Veronica noemt Hélène Hendriks de timing van Giménez 'Wim Kieft-achtig'. "Nou, dat weet jij toch helemaal niet? Daar ben jij veel te jong voor", knipoogt Kieft. De oud-spits vindt het doelpunt van Giménez prachtig. "Ik vind de manier mooi waarop hij laat zien dat hij er ook is, met de agressiviteit en de wil om te scoren. Dat is toch mooi? Je kunt je vraagtekens zetten bij de manier van dekken, maar moet je kijken, wat een mooie timing, man."