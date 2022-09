FC Midtjylland doet wat Feyenoord niet lukte en vernedert Lazio met 5-1

Donderdag, 15 september 2022 om 20:38 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 20:55

Lazio is donderdagavond hard onderuitgegaan in Groep F. Op bezoek bij het Deense FC Midtjylland werden de Italianen flink vernederd: 5-1. In de eerste speelronde was Lazio nog met 4-2 te sterk voor Feyenoord. Door de nederlaag in Denemarken zakt de ploeg van trainer Maurizio Sarri naar de derde plek in de groep, die nu geleid wordt door Feyenoord.

Midtjylland kwam halverwege de eerste helft op voorsprong. Vlak nadat Gustav Isaksen de lat had geraakt kwam de bal terecht bij Paulinho, die uit de draai van dichtbij de openingstreffer op zijn naam zette. Een paar minuten later stond het al 2-0: voormalig sc-Heerenveen-aanvaller Anders Dreyer wilde een combinatie aangaan met Isaksen, maar die mislukte. Per toeval kwam de bal daarna alsnog bij ploeggenoot Sory Kaba terecht, die de score wél kon verdubbelen.

In de 52ste minuut kwam de thuisploeg op 3-0 via Evander, die een door Danilo Cataldi veroorzaakte penalty benutte. Via een afstandsschot van Sergej Milinkovic-Savic leek Lazio enkele minuten later terug te komen in de wedstrijd, maar tien minuten daarna was de marge in het voordeel van de Denen alweer drie. Evander miste vanaf elk meter, maar Isaksen was er als de kippen bij om de rebound te benutten: 4-1.

De eindstand werd niet veel later op het bord gezet door Erik Sviatchenko, waarmee de Deense stunt compleet was: 5-1. Midtjylland heeft zo behoorlijk aan vertrouwen getankt richting het treffen met Feyenoord op 6 oktober, terwijl Lazio op diezelfde dag tegen Sturm Graz uit een ander vaatje zal moeten tappen dan het vandaag deed.