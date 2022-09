Kerkez en Beukema behoeden teleurstellend AZ voor afgang tegen FC Vaduz

Donderdag, 15 september 2022 om 20:40 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:47

AZ heeft donderdagavond een moeizame overwinning geboekt op FC Vaduz. De Alkmaarders konden met name in de eerste helft geen vuist maken, maar trokken de wedstrijd toch over de streep: 4-1. Na treffers van Yusuf Barasi en Anthony Goelzer gingen beide ploegen met 1-1 rusten. Na rust kreeg Vaduz-doelman Benjamin Büchel rood en kopte Sam Beukema de bevrijdende 2-1 binnen voor het matig spelende AZ. Yukinari Sugawara en Dani de Wit beslisten het duel vervolgens. Door de overwinning staat AZ met zes punten uit twee wedstrijden eerste in Groep E van de Conference League.

Sugawara keerde terug in het basiselftal van de Alkmaarders. De Japanner kreeg de voorkeur boven Pantelis Hatzidiakos. Milos Kerkez startte op de bank; voor hem speelde Mees de Wit. Barasi nam de plek in de spits van Vangelis Pavlidis over. Jansen kon geen beroep doen op de langer geblesseerden Jesper Karlsson en Pavlidis. Afgelopen week kwamen daar nog meer aanvallende kopzorgen bij, toen bleek dat Håkon Evjen voorlopig uit de roulatie ligt. De buitenspeler viel tegen FC Twente na een halfuur uit en is voorlopig niet inzetbaar. Iman Griffith van Jong AZ nam zijn plaats in de selectie over.

AZ kende een moeizame openingsfase en had na een kwartier spelen nog geen grote kans gecreëerd. Toch wisten de Alkmaarders in de zestiende minuut een gaatje te vinden en dat leidde direct tot een grote kans voor Barasi. Op aangeven van Dani de Wit omspeelde Barasi Büchel. De bal kon vervolgens door verdediger Cedric Gasser voor de lijn worden weggehaald. AZ zette de betere fase door. Tijjani Reijnders gaf de bal aan Barasi, die zijn schot aangeraakt zag worden door Gabriel Isik en achter doelman Büchel in het net vloog: 1-0. Lang konden de manschappen van Jansen niet genieten van de voorsprong. De opstomende Tunahan Cicek werd niet tegengehouden, waarna de aanvaller de bal panklaar legde voor Goelzer. De Fransman had een streep richting de lange hoek in huis: 1-1. Reijnders had nog voor rust de 2-1 kunnen maken, maar de middenvelder zag zijn inzet worden gekeerd door Büchel, die zich goed breed maakte.

Na rust kwam AZ met nieuwe energie uit de kleedkamer en werd het via Barasi direct dreigend, maar de poging van de negentienjarige spits rolde naast het doel. Zeven minuten na rust hadden de gasten uit Liechtenstein op voorsprong kunnen komen via Franklin Sasere. De Nigeriaanse spits had uit een afgemeten voorzet kunnen scoren met het hoofd, ware het niet dat Sam Beukema min of meer per toeval in de weg stond. Aan de andere kant kon het zwak spelende AZ daar slechts een rollertje van Van Brederode tegenover stellen. Even na een uur spelen kreeg AZ de meevaller waar het naar zocht. Odgaard werd weggestuurd en buiten het zestienmetergebied onderuitgehaald door Büchel, die met rood moest vertrekken.

De daaropvolgende vrije trap van Reijnders werd gekeerd door reservedoelman Gion Chande. Met nog twintig minuten te spelen probeerde Odgaard het vanaf de zestien van Vaduz, maar Chande had een goede redding in huis. In de 81e minuut was daar dan toch de bevrijdende treffer voor AZ. Een afgemeten voorzet van Kerkez, die toen twee minuten in het veld stond, belandde op het hoofd van de ongedekte Beukema, die koelbloedig binnenkopte: 2-1. Sugawara besliste het duel in blessuretijd met een droge schuiver die via de binnenkant van de paal tegen de touwen sloeg: 3-1. Op aangeven van wederom Kerkez maakte Dani de Wit er met een subtiele kopbal in blessuretijd nog 4-1 van.