Feyenoord blijft heerlijk combineren en zet monsterscore neer tegen Sturm Graz

Donderdag, 15 september 2022 om 20:39 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:49

Feyenoord heeft donderdagavond zeer glansrijk gewonnen in de Europa League. De Rotterdammers speelden Sturm Graz bij vlagen zoek en toonden zich bovendien uiterst efficiënt in de afronding. Bij rust stond het door doelpunten van Alireza Jahanbakhsh (tweemaal), Dávid Hancko en Danilo al 4-0; in de tweede helft deden ook Santiago Giménez en Oussama Idrissi een duit in het zakje: 6-0 eindstand. Lazio verloor gelijktijdig zeer verrassend met liefst 5-1 van FC Midtjylland, waarmee alles openligt in Groep F.

Sturm Graz joeg Feyenoord vanaf het startsignaal fel op en drong de thuisploeg achteruit. Kansen leverde dat de Oostenrijkers echter niet op en na acht minuten lag de bal aan de andere kant plots in het net. Orkun Kökçü speelde een vrije trap handig breed op Jahanbakhsh, die tot grote verbazing van doelman Jörg Siebenhandl niet ging voor een voorzet, maar de bal vanuit een moeilijke hoek ineens in het doel legde: 1-0.

Een spectaculaire volley van William Bøving ging aan de overzijde behoorlijk ver naast het doel van Justin Bijlow. Kort daarna raakte Emanuel Emegha ogenschijnlijk ernstig geblesseerd na een sliding van Jahanbakhsh. Vervolgens ging het snel met de doelpunten van Feyenoord. In de 31e minuut leek een hoekschop van Feyenoord niets op te leveren. maar de bal kwam na wat omzwervingen bij Oussama Idrissi, die Hancko bediende: 2-0.

Een prachtige aanval leidde drie minuten later tot de 3-0. Oussama Idrissi werd aan de linkerzijde vrijgespeeld. De vleugelspits verstuurde een steekbal op de opgestoomde back Marcos López, die Danilo vanaf de achterlijn een intikker schonk. In de 41e minuut had Jahanbakhsh veel geluk dat zijn schot afketste op tegenstander Dante en daarmee doelman Siebenhandl kansloos liet.

Ook in de tweede helft zocht Feyenoord direct de aanval. Idrissi leek Jahanbakhsh zijn hattrick te schenken, maar de treffer ging uit de boeken na een VAR-ingreep. Dat had te maken met een vermeende overtreding van Idrissi bij het onderscheppen van de bal. Na 65 minuten zette Feyenoord alsnog een geldig vijfde doelpunt op het scorebord. De zojuist ingevallen Patrik Wålemark bracht de bal met buitenkant links voor het doel, waarna Santiago Giménez, eveneens net ingebracht, met een schitterende kopbeweging de kruising vond: 5-0.

Idrissi zette twaalf minuten voor tijd de kroon op het werk door van enorme afstand laag en hard binnen te schieten. De linkerspits van Feyenoord had daarbij wel geluk dat zijn schot enigszins van richting werd veranderd, precies tot in het zijnet: 6-0.