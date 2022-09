Mario Götze lijkt WK te kunnen vergeten na bekendmaking Duitse selectie

Donderdag, 15 september 2022 om 21:50 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:23

Hansi Flick heeft in zijn 24-koppige selectie geen plek voor Mats Hummels en Mario Götze. Duitsland speelt deze maand twee wedstrijden in Groep C van de Nations League tegen Hongarije en Engeland. Armel Bella-Kotchap is wél geselecteerd. De twintigjarige centrumverdediger van Southampton maakt daarmee zijn debuut in de selectie.

Voor ex-PSV'er Götze zijn de druiven zuur. De middenvelder keerde deze zomer terug naar Duitsland om zich aan te sluiten bij Eintracht Frankfurt. Ondanks dat de creatieveling een vaste basisplek heeft veroverd in het team van trainer Oliver Glasner, heeft de dertigjarige Götze dus niet genoeg indruk kunnen maken op Flick. Desondanks houdt de bondscoach de deur voor zowel Götze als Hummels open. "Ze hebben nog alle kans om op de WK-trein te springen. De deur staat nog voor iedereen open."

Ondanks de hoopvolle woorden van Flick lijkt deelname aan het WK ver weg voor het tweetal. "Dit is het startschot voor het WK, we zitten absoluut in de WK-modus", aldus de ex-trainer van Bayern München. In de Duitse selectie zijn geroutineerde namen terug te vinden. Zo is Bayern met zeven spelers hofleverancier van de selectie. Christian Ginter en Robin Gosens keren terug in de selectie, terwijl Benjamin Henrichs, Lukas Klostermann, Jonathan Tah, Anton Stach en Karim Adeyemi de schifting ten opzichte van de vorige selectie in juni om uiteenlopende redenen niet overleefd hebben.

De bondscoach zoekt nog wel naar een speler 'voor de bijzondere momenten'. Met de entree van Bella-Kotchap lijkt er richting het WK weinig meer te veranderen aan de selectie. De centrale verdediger kende bij VfL Bochum zijn doorbraak en vertrok deze zomer voor tien miljoen euro naar Southampton, waar hij dit seizoen basisspeler is. Flick zei Bella-Kotchap te hebben geselecteerd voor zijn 'zeer, zeer goede ontwikkeling'. De viervoudig wereldkampioen is op het WK ingedeeld in Groep E met Japan, Costa Rica en Spanje.

Volledige selectie Duitsland:

Doelmannen: Manuel Neuer (Bayern München), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

Verdediging: Armel Bella-Kotchap (Southampton), Matthias Ginter (SC Freiburg), Robin Gosens (Internazionale), Thilo Kehrer (West Ham United), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck, Niklas Süle (beiden Borussia Dortmund)

Middenveld: Julian Brandt (Borussia Dortmund), Leon Goretzka (Bayern München), Ilkay Gündogan (Manchester City), Kai Havertz (Chelsea), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Joshua Kimmich (Bayern München), Marco Reus (Borussia Dortmund)

Aanval: Serge Gnabry, Thomas Müller, Jamal Musiala, Leroy Sané (allen Bayern München), Timo Werner (RB Leipzig), Lukas Nmecha (VfL Wolfsburg)