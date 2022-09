‘Van Persie is iemand waarvan ik denk: trek een shirt aan en ga weer voetballen’

Donderdag, 15 september 2022 om 19:12 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 19:23

Robin van Persie lanceerde begin september zijn eigen padel-kledinglijn en Mounir Boualin ging langs bij die lancering. De Voetbalzone-presentator ging in gesprek met de oud-Feyenoorder om te praten over de kledinglijn en te vragen hoe hij er zo strak uit blijft zien. Daarnaast sprak Boualin onder meer Jens Toornstra en Soufiane Touzani over extra kilo's na een voetbalcarrière.

Van Persie hing in 2019 zijn voetbalschoenen aan de wilgen na een imposante carrière. Hij was actief voor Feyenoord, Arsenal, Manchester United en Fenerbahçe en is met vijftig doelpunten nog altijd all-time topscorer van het Nederlands elftal. “Toen ik stopte met voetballen, had ik ineens een heel ander ritme”, aldus Van Persie. “Toen ben ik een beetje gaan zoeken naar sporten, en kwam ik padel tegen. Eigenlijk zat er toen niks tussen padel- en tenniskleding, en toen is deze kledinglijn ontstaan.”

Waar menig oud-profvoetballer flink wat kilo’s aankomt na het beëindigen van de carrière, ziet Van Persie er nog altijd fit en strak uit. Daar doet hij hard zijn best voor. “Ik probeer het puur voor mezelf, ook omdat ik gewoon lekker in mijn vel wil zitten en gezond wil leven", aldus de oud-aanvaller. "Sommige ex-voetballers sporten minder. Als je minder sport en meer eet, is het een simpele optelsom: dan kunnen er wat kilootjes bijkomen. Ik zie mezelf er niet veel meer kilo’s bij krijgen. Maar iedereen moet het zelf weten.”

Bij de lancering van de nieuwe kledinglijn waren onder meer Touzani en Toornstra aanwezig. Ook met hen werd het onderwerp ‘aankomen na een voetbalcarrière’ besproken. Toornstra: “Ik hou er wel van om van het leven te genieten, dus ik ben wel benieuwd hoe dat gaat lopen. Maar nu houd ik het rustig. Ik denk dat ik er niet heel erg aanleg voor heb.” Touzani begrijpt wel dat sommige voetballers wat meer moeite hebben om op gewicht te blijven. “Als je lichaam gewend is om altijd te bewegen en je beweegt wat minder terwijl er evenveel naar binnen gaat, dan kan het snel gaan. Maar Robin is wel echt een mooi voorbeeld waarvan je sinds hij gestopt is denkt: trek gewoon een shirt aan en ga weer voetballen!”, besluit de straatvoetballer.