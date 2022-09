Heerenveen ontvangt doodsbedreiging en spreekt van ‘absoluut dieptepunt’

Donderdag, 15 september 2022 om 16:32 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:39

Bij sc Heerenveen is donderdag een doodsbedreiging binnengekomen, zo maakt de club bekend. Aanleiding is de rechtszaak die is aangespannen en gewonnen door een medewerker. De kantonrechter van Leeuwarden oordeelde woensdag dat Hendrik Pasveer, de man die al jaren als mascotte Heero door het stadion gaat, ten onrechte is ontslagen door de Friese club en dus weer in dienst moet worden genomen. Heerenveen heeft bij de politie aangifte gedaan van de bedreiging.

Pasveer kreeg eind februari zijn congé van algemeen directeur Cees Roozemond en HR-manager Suzanne de Vries. Volgens hen was er sprake van 'een ernstig verstoorde arbeidsverhouding'. Het clubicoon was het daar niet mee eens en daagde zijn werkgever voor de rechter. Half augustus kwam de zaak voor. Advocaat Joost Funke sprak bij monde van Heerenveen van 'een onwerkbare situatie' die was ontstaan en beweerde bovendien dat Pasveer mensen bij de club had bedreigd. Pasveer ontkende dat en is nu in het gelijk gesteld.

Heerenveen is van mening dat de zaak groots is uitgemeten in de media. "Daarbij zijn personen binnen de club meerdere keren met naam en toenaam genoemd en beschadigd", aldus de club in een officiële verklaring. "De bedreiging is een absoluut dieptepunt in deze voor alle betrokken partijen vervelende zaak. Er is de laatste weken op bijna jolige wijze verslag van deze zaak gedaan, waarbij de club vindt dat de beeldvorming helaas ernstig vertroebeld is geraakt. SC Heerenveen kiest er bewust voor om dit naar buiten te brengen, omdat de club kenbaar wil maken dat er hiermee nu een grens is overschreden."

De club benadrukt dat 'de veiligheid van alle medewerkers voorop staat'. "Zoals reeds gemeld verschilt de clubleiding van menig met de uitspraak van de rechter, maar wordt deze uitspraak wel gerespecteerd. In dit kader zal er op korte termijn een afspraak gepland worden om te kijken hoe de betreffende medewerker zijn werkzaamheden kan hervatten. In het kader van de veiligheid en om niet verder te escaleren, kiest de club er bewust voor om het hier voorlopig bij te laten en verder niet te reageren op deze zaak in de media."