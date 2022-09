Feyenoord weigert speler af te staan tijdens komende interlandperiode

Donderdag, 15 september 2022 om 16:08 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:36

Quilindschy Hartman krijgt geen toestemming van Feyenoord om af te reizen naar de nationale ploeg van Curaçao, meldt Curaçao Football News. De verdediger wist voor het eerst door te dringen tot de definitieve selectie, maar krijgt geen groen licht om zich te melden. Belangrijkste reden is zijn blessureverleden. Hartman is net terug van een zware blessure en heeft dit seizoen voor het eerst in lange tijd weer minuten gemaakt.

Het bericht van Feyenoord is een hard gelag voor Hartman, daar hij voor de eerste keer werd opgeroepen voor de nationale ploeg. Curaçao speelt tijdens de komende interlandperiode twee keer tegen Indonesië, op 24 en 27 september. De verdediger kent dit seizoen zijn doorbraak in het shirt van Feyenoord en verscheen twee keer in de basis. Zowel tegen RKC Waalwijk als Lazio deed trainer Arne Slot vanaf het begin een beroep op de twintigjarige back.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Hartman heeft zijn definitieve keuze tussen Curaçao en Nederland nog niet gemaakt. Aangezien het om oefeninterlands gaat tegen Indonesië was hij ook niet gedwongen die keuze nu al te maken. Bradley Martis is opgeroepen als zijn vervanger. Andere bekende namen in de selectie van Curaçao zijn Vurnon Anita, Darryl Lachman, Jeremy Antonisse, Jarchinio Antonia en Leandro Bacuna. In totaal nam bondscoach Remko Bicentini 23 spelers op in zijn selectie.