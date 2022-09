Keepersdiscussie bij Oranje laait op: ‘Noppert lijkt een beetje op Donnarumma’

Donderdag, 15 september 2022 om 15:32 • Guy Habets • Laatste update: 15:45

Andries Noppert heeft met zijn stijl van keepen wat weg van Gianluigi Donnarumma. Dat zegt Harm Zeinstra, maker van de podcast Showkeepers en scout van talentvolle doelmannen. Toch beheerst de goalie van sc Heerenveen niet alle facetten die gevraagd worden van een keeper van het Nederlands elftal, denkt hij.

In gesprek met NU.nl werd Zeinstra gevraagd naar de keeperskwestie bij het Nederlands elftal. Bondscoach Louis van Gaal nam Noppert, Remko Pasveer, Jasper Cillessen, Mark Flekken en Justin Bijlow op in de voorselectie, terwijl de keuzeheer van Oranje een voorkeur heeft voor 'voetballende doelmannen'. Noppert is dat volgens Zeinstra niet. "Vorige maand tegen Feyenoord hield Noppert alles tegen, maar hij schoot ook een paar vrije ballen zo de tribune in", geeft hij een voorbeeld.

Bekijk hier de reportage met Andries Noppert.

"Vergelijk dat eens met Mark Flekken, die heeft voor Van Gaal echt meerwaarde in de aanvalsopbouw", analyseert de voormalig doelman van onder meer FC Emmen en SC Cambuur. "Jasper Cillessen en Justin Bijlow hebben dat ook in redelijke mate. Noppert niet. Maar bij vroege voorzetten, hoog en laag, zie ik hem bewust en alert de ruimte die voor hem ligt bespelen. Hij ziet als geen ander: deze bal kan ik hebben en dus zet ik een stap vooruit. Daarin lijkt hij een beetje op Donnarumma. Die kan dat echt verschrikkelijk goed."

Noppert, die volgens Zeinstra door zijn lengte ook een enorme 'reach' heeft, beleeft op dit moment zijn absolute doorbraak. De ruim twee meter lange Fries nam vorig seizoen de plek onder de lat bij Go Ahead Eagles over van Warner Hahn, was al snel niet meer weg te denken uit de Deventer basis en ging deze zomer met trainer Kees van Wonderen mee naar Heerenveen. Daar presteert hij ook uitstekend en liet hij, tot de uitwedstrijd bij Ajax (5-0), maar één bal door in competitieverband.