Twee grote afwezigen bij Frankrijk; Pogba krijgt keiharde boodschap mee

Donderdag, 15 september 2022 om 15:18 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:34

Het is geen uitgemaakte zaak dat Paul Pogba komende winter afreist naar Qatar voor het WK. De middenvelder van Juventus is herstellende van een knieblessure en maakt om die reden geen deel uit van de Franse selectie voor de Nations League-wedstrijden tegen Oostenrijk (22 september) en Denemarken (25 september). Didier Deschamps gaf donderdag bij de bekendmaking van de selectie te kennen dat er voor het eerst een serieus vraagteken staat achter de naam van Pogba.

Deze zomer keerde Pogba na vier jaar afwezigheid terug bij Juventus om met een goed gevoel naar het WK toe te kunnen leven. Een knieblessure gooide echter al snel roet in het eten. Pogba besloot zich niet te laten opereren, maar moest later alsnog onder het mes om verdere schade te voorkomen. De operatie maakt dat er een groot vraagteken staat achter zijn naam voor het mondiale eindtoernooi. Deschamps is niet van plan om spelers mee te nemen naar Qatar die niet volledig fit zijn, zo vertelde hij tijdens de persconferentie.

La liste des 2??3?? Bleus appelés pour nos 2 derniers matchs de Nations League, avec 3?? nouveaux visages : @BadiashileB, @YFofana19_ et Randal Kolo Muani ?? 22/09 : ???????? au Stade de France ?? 25/09 : ???????? à Copenhague ??#FiersdetreBleus pic.twitter.com/jsrGWSt9Vz — Equipe de France ?? (@equipedefrance) September 15, 2022

"Sinds ik hier ben, heb ik nog nooit een speler meegenomen naar een eindtoernooi als hij niet volledig hersteld was", waarschuwde Deschamps zijn middenvelder. "Paul is op dit moment geen go, hij gaat niet mee om mensen te vermaken. Als hij volledig herstelt, zou dat heel mooi zijn. Maar dan nog moeten we naar zijn fysieke gesteldheid kijken. Hij is een groot vraagteken. Ik ken Paul goed en heb veel contact met hem. Op dit moment kan niemand zeggen of hij het gaat halen, zelfs hij niet. Ik weet niet of hij op tijd te genezen is."

Naast Pogba ontbreekt ook Karim Benzema in de selectie voor de komende Nations League-wedstrijden. De spits van Real Madrid is eveneens herstellende van een blessure en staat voorlopig aan de kant. Verwacht wordt dat hij tegen Osasuna weer zijn opwachting zal maken. Andere grote namen als Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Aurélien Tchouaméni en Eduardo Camavinga maken wel gewoon deel uit van de selectie. In totaal heeft Deschamps 23 spelers opgeroepen. Voor Benoît Badiashile, Youssouf Fofana en Randal Kolo Muani is het de eerste keer dat ze erbij zitten.