Pascal Jansen stuurt ondanks enkele wijzigingen sterk elftal binnen de lijnen

Donderdag, 15 september 2022 om 17:35 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:48

AZ weet wat het donderdagavond te wachten staat als het in eigen huis bezoek krijgt van het nietige FC Vaduz. De club uit Liechtenstein is actief op het tweede niveau in Zwitserland, maar wist zich knap te plaatsen voor de groepsfase van de Conference League. Trainer Pascal Jansen is op zijn hoede en kiest voor een sterke basiself. Het duel in het AFAS Stadion gaat om 18.45 uur van start en staat onder leiding van de Schot Nicholas Walsh.

Yukinari Sugawara keert terug in het basiselftal van de Alkmaarders. De Japanner krijgt de voorkeur boven Milos Kerkez. Pantelis Hatzidiakos start op de bank; voor hem speelt Mees de Wit. Yusuf Barasi speelt op de plek van Vangelis Pavlidis. Jansen kan geen beroep doen op de langer geblesseerden Jesper Karlsson en Pavlidis. Afgelopen week kwamen daar nog meer aanvallende kopzorgen bij, toen bleek dat Håkon Evjen voorlopig uit de roulatie ligt. De buitenspeler viel tegen FC Twente na een halfuur uit en is voorlopig niet inzetbaar. "Iman Griffith is erbij gekomen", vertelt Jansen over zijn vervanger in de selectie. "Zoals bekend vinden we het heel belangrijk dat onze talenten de juiste weerstand ervaren in de Keuken Kampioen Divisie. Die jongens hebben een uur gespeeld afgelopen maandag waarvan Iman er één van is."

AZ treft met Vaduz een opmerkelijke tegenstander. De club uit Liechtenstein heeft geen tegenstanders in eigen land en komt om die reden uit op het tweede niveau in Zwitserland. Vanwege het winnen van de nationale beker mag het ieder jaar meedoen aan Europese voorrondes. "We hebben ze uiteraard goed geanalyseerd", gaat Jansen verder. "Het is een ploeg met een drietal interessante spelers. Daar zijn we in ieder geval voor gewaarschuwd. Het is een fysieke ploeg die de counter goed beheerst. Voorin hebben ze een aantal creatieve spelers rondlopen. We zijn klaar voor ze."

Jansen heeft zijn ploeg veelvuldig gewaarschuwd. "Vaduz heeft het in ieder geval zo ver geschopt dat ze in de groepsfase van de Conference League zitten", aldus de AZ-trainer. "Dat is al een compliment waard. Zoals bekend spelen ze op het tweede niveau van Zwitserland. Daar doen ze het momenteel niet zo goed (negende van de tien clubs, red.). Maar als je kijkt naar de resultaten die ze hebben geboekt in aanloop naar de groepsfase, dan kun je daar alleen maar respect voor opbrengen. Ze hebben de huidige nummer één van Turkije, Konyaspor, uitgeschakeld en vorige week pakten ze een punt in de eerste wedstrijd tegen Apollon Limassol."

Opstelling AZ: Verhulst; Sugawara, Beukema, Martins Indi, M. de Wit; Reijnders, D. de Wit, Clasie; Odgaard, Barasi, Van Brederode.