De omgeturnde middenvelder die bij PEC uitblinkt naast Van Polen & Van Hintum

Donderdag, 15 september 2022 om 14:00 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:18

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht wekelijks een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Thomas Beelen, die eind vorig seizoen namens PEC Zwolle mocht invallen tegen Ajax, waarna zijn basisdebuut tegen PSV volgde. Momenteel maakt hij bij de Zwolse degradant indruk als centrale verdediger.

“Ik had niet per se het gevoel dat ik eind vorig seizoen mijn debuut zou gaan maken”, geeft Beelen eerlijk toe. “Ik merkte echter wel dat er veel vertrouwen van de trainer was, dus dat ik niet als een soort van opvulling bij de selectie zat.” De aanstelling van Dick Schreuder in november vorig jaar als opvolger van de opgestapte Art Langeler, bood de jongeling ineens kansen. Hij werd bij het eerste elftal gehaald en uiteindelijk volgde in april zijn profdebuut in een uitduel met RKC Waalwijk. “Die wedstrijd zelf had ik ook niet echt op mijn debuut gerekend, want er zaten aardig wat ervaren spelers op de bank”, herinnert Beelen zich. “Ineens moest ik invallen, het gebeurde allemaal vrij snel.”

Beelen maakte eind vorig seizoen zijn basisdebuut namens PEC Zwolle tegen PSV.

“Natuurlijk was dat een heel mooi moment. Het is iets waar je al die tijd naartoe hebt gewerkt. Het was weliswaar een korte invalbeurt van vijf minuten, maar dat maakte op dat moment voor mij niet uit. Ik was gewoon heel blij dat ik eindelijk minuten heb mogen maken en dat we in Waalwijk met 0-2 wonnen was ook extra mooi. Daardoor kreeg je een leukere sfeer en het gaf mijn debuut meer glans.” Uiteindelijk viel het doek voor PEC in de 33ste speelronde met een nederlaag tegen Sparta Rotterdam, waarmee de club na tien jaar degradeerde uit de Eredivisie.

Op de slotdag van het afgelopen seizoen werd Beelen beloond voor zijn sterke ontwikkeling met een basisdebuut tegen PSV. “De trainer belde me een dag van tevoren op en vertelde me dat ik zou spelen”, zegt de 21-jarige verdediger verdediger uit Harderwijk vol trots. “Ik kon me er dus al op voorbereiden. Dat je in eigen huis tegen zo’n grote club je debuut in de basis mag maken, is heel mooi.” PEC verloor weliswaar met 1-2 in het eigen MAC³PARK stadion van de Eindhovenaren, maar kon toch met opgeheven schouders de Eredivisie verlaten. “Ik denk dat ik op zich een aardige wedstrijd heb gespeeld”, vertelt Beelen. “Het was voor mij persoonlijk mooi om het seizoen op die manier af te sluiten. We waren natuurlijk al wel gedegradeerd, maar voor mij was dit duel wel een hoogtepunt uit mijn carrière. Het was een mooie afsluiter van het seizoen.”

Beelen voelde het vertrouwen vanuit de trainer en de club. Begin juni kreeg hij de bevestiging hiervan in de vorm van zijn eerste profcontract. “Het laat zien dat ik op de goede weg ben. Het is een mooie beloning voor mijn ontwikkeling en net als mijn profdebuut een prachtig moment. Hier heb ik al die jaren hard voor gewerkt.” Waar Beelen tot vorig seizoen nog zijn wedstrijden tegen leeftijdsgenoten in jeugdcompetities speelde, vormt hij momenteel in de Keuken Kampioen Divisie een Zwolse defensie met routiniers als Bram van Polen en Bart van Hintum. “Van hun kan ik ontzettend veel leren, zoals wat er allemaal bij professioneel voetbal komt kijken en ook vooral in verdedigend opzicht. Vroeger was ik vooral op mezelf gefocust. Die jongens proberen mij te helpen dat ik altijd scherp blijf en ook met anderen bezig ben.”

In de selectie van PEC loopt dit seizoen een bak aan ervaring rond. Zo keerde de 37-jarige Haris Medunjanin afgelopen zomer na veertien jaar terug op de Nederlandse velden.

“Hij praat vooral veel met de jonge jongens en is veel met ons bezig”, laat Beelen weten. “Als ik minder lekker in een wedstrijd zit dan komt hij naar me toe. Dan zegt hij dingen als: ‘Dat maakt niet uit, je moet gewoon doorgaan en probeer het weer op te pakken’.” Ook over zijn aanvoerder Van Polen heeft Beelen louter lovende woorden over. “Op het veld kan hij echt zeggen waar het op staat, maar buiten het veld is het ook gewoon een hele aardige gozer.”

Beelen in de voorbereiding op het seizoen 2022/23.

Die directheid heeft trainer Schreuder volgens Beelen ook. “Dat vind ik juist wel fijn. Je weet gelijk wat hij van je vindt als je iets doet. Hij geeft je een bepaalde opdracht. Als je die vervolgens uitvoert en het gaat niet goed dan vindt hij dat niet direct erg. Je moet alleen wel uitvoeren wat hij wil. Om een voorbeeld te geven: hij wil graag dat ik voor voetbal in de opbouw zorg en daar mag ik ook gewoon risico’s in nemen. Die vrijheid geeft hij mij ook. Alleen als je bepaalde afspraken maakt in verdedigend opzicht, moet ik die wel nakomen.”

De Keuken Kampioen Divisie is dit seizoen sterker bezet dan ooit en mede door de sterke seizoenstart is PEC de gedoodverfde favoriet om kampioen te worden. Enige druk voelt Beelen echter niet. “Ons doel is natuurlijk om te promoveren en ik denk dat dit voor iedereen duidelijk is. Ik heb persoonlijk nog niet echt last druk en voel dat binnen de selectie ook nog niet echt. We willen gewoon elke wedstrijd winnen en weten wat het doel is, dus daar gaan we met z’n allen voor.”

Terwijl ploegen als ADO Den Haag en De Graafschap worstelen met tegenvallende resultaten, is PEC uitstekend aan het nieuwe seizoen begonnen. Beelen vindt het desondanks te makkelijk om te stellen dat dit valt te verklaren doordat Schreuder is aangebleven als trainer van de Zwollenaren. “We hebben ten opzichte van vorig jaar een grotendeels nieuwe selectie. Wat dat betreft moet onze trainer wel redelijk opnieuw beginnen. Alleen in de voorbereiding hebben we wel heel hard getraind en hard gewerkt en ik denk dat dit ons enorm helpt in het begin van het seizoen. Dat we qua fitheid wel echt een stapje voor hebben op andere ploegen.”

Beelen staat sinds dit seizoen als een van de eerste spelers op het wedstrijdformulier van zijn trainer. Net als Thomas van der Belt en doelman Jasper Schendelaar miste hij nog geen minuut. Het enige kleine smetje op zijn sterke seizoensstart was een knullige eigen goal op bezoek FC Den Bosch, begin deze maand. Na dertien minuten kwam de thuisploeg langszij dankzij een fraai maar onbedoeld lobje over zijn eigen doelman. “De rest van de eerste helft heb ik er wel echt mee gezeten”, erkent Beelen. “Het zit wel in je hoofd, ondanks dat iedereen aangaf dat ik het snel moest vergeten. Na de wedstrijd hielp het wel heel erg dat we met 1-2 hadden gewonnen natuurlijk. Ik baalde er best wel van. Alleen op een gegeven moment worden er wat grapjes over gemaakt en door de overwinning zet je het van je af. Zo’n knullige eigen goal gebeurt en uiteindelijk moet ik daar gewoon van leren.”

Eerder deze maand speelde Beelen met 2-2 gelijk tegen Willem II.

Het is een leermoment zoals er dit seizoen beslist nog meer gaan volgen. Vooral in verdedigend opzicht maakt Beelen een razendsnelle ontwikkeling door. “Ik ben eigenlijk mijn hele leven middenvelder geweest. Al snel sinds dat ik mee mocht trainen onder Dick Schreuder ben ik een linie teruggeschoven. Hij is vrij duidelijk geweest dat hij in mij een centrale verdediger ziet. Ik focus me nu dus ook volledig op deze positie en ben van mening dat die ook bij mij past.”

Vanwege zijn verleden als middenvelder, omschrijft Beelen zich als een voetballende verdediger. “Dat is wel het uitgangspunt, maar ik denk dat ik ook wel echt beter wordt in de duels en het pure verdedigen. Maar mijn grootste kwaliteiten liggen aan de bal en daar kan ik het elftal het meeste in helpen. Aan de bal moet en wil ik nog wel veel dominanter en belangrijker worden.” Dat hij bij ESPN de Zwolse Frenkie de Jong werd genoemd, heeft Beelen ook meegekregen. “Ik had het zelf niet gezien, maar ik kreeg het door van verschillende mensen”, vertelt hij lachend. “Er werden her en der wat grapjes over gemaakt. Ik kan alleen niet zoveel met die vergelijking.” Maar heeft Beelen wel spelers waar hij tegenop kijkt? “Dat niet per se. Ik vergeleek mezelf er niet mee, maar ik keek altijd als liefhebber naar het middenveld van Barcelona: Andrés Iniesta, Xavi en Sergio Busquets.”

De komende weken is het voor PEC en Beelen zaak om de sterke seizoensstart een goed vervolg te geven. Tegenstanders zijn mogelijk extra gebrand om de koploper van de Keuken Kampioen Divisie het eerste puntverlies van het nieuwe seizoen toe te dienen. De Zwollenaren blaken echter van het zelfvertrouwen. “Als team willen we natuurlijk promoveren, dat is het hoofddoel en daar gaan we met z’n allen voor. Mijn individuele doelstelling is misschien een beetje cliché, maar ik wil gewoon zoveel mogelijk wedstrijden spelen. Dit is mijn eerste echte volledige seizoen als profvoetballer. Ik denk dat ik heel veel kan leren en zoveel mogelijk wedstrijden spelen helpt daarbij.”