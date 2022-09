Eervolle vermelding voor Ajax en Feyenoord in lijst met toptalenten op FIFA

Donderdag, 15 september 2022 om 13:34 • Guy Habets • Laatste update: 13:37

EA Sports heeft donderdag een lijst met de beste talenten uit FIFA 23 naar buiten gebracht. Er staan 23 spelers van 21 jaar of jonger op de lijst, die is gerangschikt op basis van rating, en zowel Jurriën Timber als Orkun Kökçü zijn terug te vinden. Ook Ryan Gravenberch en Jeremie Frimpong zijn door EA Sports in de lijst opgenomen.

Binnenkort komt het populaire voetbalspel FIFA 23 uit en kunnen fans kijken hoe hoog de spelers van hun club deze keer zijn ingeschaald door maker EA Sports. Fans van Ajax en Feyenoord hebben alvast een voorproefje gekregen, want de ratings van Timber en Kökçü zijn alvast bekend. De verdediger van Ajax heeft 80, terwijl de Turks international van Feyenoord het met een puntje minder moet doen: 79. Die beoordelingen maken ook dat het tweetal op de lijst van 23 beste spelers in FIFA onder de 21 jaar staan.

Kökçü staat daarin op de negentiende plaats en heeft dezelfde rating gekregen als Ryan Gravenberch van Bayern München, die met 79 algemeen op de achttiende plaats staat. Andere jongelingen met die beoordeling zijn onder meer Ansu Fati, Eduardo Camavinga en Gavi. Frimpong, de rechtsback van Bayer Leverkusen, heeft zelfs een waardering van 80 meegekregen en staat twaalfde op de lijst. Ook Timber heeft dus 80 algemeen gekregen en wordt door EA Sports op nummer tien gezet.

De beste speler onder 21 op het nieuwe voetbalspel is Pedri van Barcelona, die een rating van 85 heeft meegekregen. Jude Bellingham en Alphonso Davies staan op twee en drie en doen met een waardering van 84 niet veel voor de Spaanse middenvelder onder. Ook Florian Wirtz en Bukayo Saka staan in de top-vijf.