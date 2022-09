Ten Hag grijpt terug op ogenschijnlijke basiself na debacle tegen Sociedad

Donderdag, 15 september 2022 om 17:33 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:37

Na twee afgelastingen in de Premier League staat er voor Manchester United weer een wedstrijd op het programma. De ploeg van manager Erik ten Hag neemt het donderdagavond in de tweede speelronde van de Europa League op tegen het Moldavische Sheriff Tiraspol, vorig jaar nog stuntend in de Champions League tegen Real Madrid. Na de pijnlijke nederlaag van vorige week tegen Real Sociedad (0-1) kiest Ten Hag voor de sterkst mogelijke opstelling. Het duel begint om 18.45 uur.

Ten Hag beschikt niet over een volledig fitte selectie en moet het sowieso stellen zonder de al langer geblesseerden Facundo Pellistri en Brandon Williams. Ook Donny van de Beek, Marcus Rashford, Aaron Wan-Bissaka, Martin Dúbravka en Anthony Martial hebben de reis niet gemaakt naar Moldavië. Door de afwezigheid van Rashford en Martial wordt de spitspositie opnieuw ingevuld door Cristiano Ronaldo. De Portugees speelde tegen Sociedad ook de volledige wedstrijd, maar maakte een uiterst ongelukkige indruk.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ook Casemiro had moeite om zijn stempel te drukken op het spel vorige week. Ten Hag heeft mede om die reden gekozen voor Scott McTominay als controleur naast Christian Eriksen. Bruno Fernandes fungeert als meest aanvallende middenvelder achter Ronaldo. Laatstgenoemde wordt in de voorhoede vergezeld door Antony (rechts) en Jadon Sancho (links). De van Ajax overgekomen buitenspeler werd tegen Sociedad twintig minuten voor tijd naar de kant gehaald. Vier dagen eerder was hij trefzeker bij zijn debuut tegen Arsenal.

Ook Lisandro Martínez staat aan de aftrap. De centrumverdediger werd tegen Sociedad de grote schlemiel met een handsbal waar een strafschop voor gegeven werd. Voor Ten Hag is dat echter geen reden om de Argentijn te passeren. Martínez vormt het hart van de defensie met Raphaël Varane, waardoor Victor Lindelöf en Harry Maguire opnieuw op de bank plaatsnemen. Tyrell Malacia krijgt aan de linkerkant de voorkeur boven Luke Shaw, terwijl de rechterkant wordt bestreken door Diogo Dalot.

Opstelling Manchester United: De Gea; Dalot, Varane, Martínez, Malacia; Eriksen, McTominay, Fernandes; Antony, Ronaldo, Sancho