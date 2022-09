Directie Lyon voert druk op Bosz op: ‘We verwachten meer van hem’

Donderdag, 15 september 2022 om 13:01 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:09

Directeur Vincent Ponsot van Olympique Lyon heeft de druk opgevoerd richting Peter Bosz in aanloop naar de topper tegen Paris Saint-Germain van aanstaande zondag. De Nederlander ging in de voorbije twee duels onderuit op bezoek bij FC Lorient en AS Monaco en is snel gebaat bij een resultaat. Volgens Ponsot mag er meer worden verwacht, van zowel de spelers als de technische staf. Het duel met PSG is echter niet doorslaggevend, zo vertelt hij in gesprek met Le Progres.

Bosz begon goed aan het seizoen met vier overwinningen en een gelijkspel uit de eerste vijf duels. De laatste weken vallen de prestaties echter tegen. "Hij is op de hoogte van de situatie", vertelt Ponsot. "We geloven in Peter en zijn staf, maar we zitten niet meer in vorig seizoen. We willen het over een langere periode bekijken. Het is een collectieve verantwoordelijkheid. Peter is daarbij de hoofdverantwoordelijke, omdat hij de coach is. Maar er wordt meer van iedereen verwacht, te beginnen bij de spelers. We verwachten sneller resultaat dan vorig jaar."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ponsot benadrukt dat er meer wordt verwacht dan de afgelopen seizoenen. "Als ik lees dat we minder veeleisend zijn dan voorheen, is dat helemaal niet waar. Ondanks het resultaat van vorig seizoen (achtste plek, red.) hebben we een analyse gemaakt en besloten door te gaan met Peter. Daar staan we nog steeds achter. Aan de andere kant wordt er wel verwacht dat hij resultaten boekt, omdat we in overleg met hem heel veel dingen hebben veranderd binnen de club. We zijn overtuigd dat alles aanwezig is om tot succes te kunnen komen."

Volgens de directeur staat er veel druk op de wedstrijd tegen Paris Saint-Germain, maar is het resultaat niet leidend voor het aanblijven van Bosz. "We verwachten dat de ploeg een reactie laat zien na de afgelopen wedstrijden. Die zijn teleurstellend verlopen. Een oordeel vellen na de wedstrijd tegen PSG zou alleen niet realistisch zijn. Het gaat niet de wedstrijd worden die alles doet kantelen. Zoals gezegd, we bekijken het altijd over een langere periode. We werken met doelstellingen op de lange en de middellange termijn. Dat is volgens het beleid van de club."

Criteria

Bosz voldoet volgens Ponsot aan twee van de vier gestelde criteria. "Wat is een goede coach?", vraagt de directeur zich hardop af. "Ik ga iemand parafraseren door te zeggen dat een goede coach iemand is die goede resultaten behaalt, die zijn team goed laat spelen, die integreert binnen een club en die spelers beter maakt. Voor ons voldoet Peter aan de laatste twee criteria. Hij is goed geïntegreerd in de club en is goed in talentontwikkeling. Op de andere twee criteria heeft hij een filosofie die ons in staat zou moeten stellen om goed te spelen. Op die gebieden verwachten we meer van hem, omdat we weten dat hij aan alle criteria kan voldoen."