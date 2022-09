Slot heeft keuze gemaakt tussen Jahanbakhsh en Wålemark

Arne Slot heeft de opstelling van Feyenoord bekendgemaakt voor het Europa League-duel met Sturm Graz. De opstelling kent weinig verrassingen. Javairô Dilrosun fungeert bij afwezigheid van Sebastian Szymanski opnieuw als nummer 10. Alireza Jahanbakhsh krijgt als rechtsbuiten de voorkeur boven Patrik Wålemark. Het duel in De Kuip is stijf uitverkocht, begint om 18.45 uur en staat onder leiding van de Georgische scheidsrechter Otar Kiteishvili.

Slot kan tegen Sturm Graz nog niet beschikken over Lutsharel Geertruida, die herstellende is van de ziekte van Pfeiffer. De oefenmeester liet in aanloop naar het treffen met de Oostenrijkers weten dat de verdediger al wel weer apart van de groep traint en waarschijnlijk nog enkele weken nodig heeft om zijn rentree te maken. Pedersen wordt door Slot net als tegen Sparta Rotterdam als Geertruida's vervanger op rechtsback opgesteld, terwijl het centrale duo opnieuw wordt gevormd door Gernot Trauner en Dávid Hancko. Marcos López maakte zondag tijdens de stadsderby zijn officiële debuut voor de Rotterdammers en behoudt eveneens zijn basisplaats.

Szymanski behoort net als Geertruida niet tot de selectie van Slot voor het Europa League-duel. De middenvelder kwam niet ongeschonden uit de strijd met Lazio (4-2 verlies) van vorige week donderdag en wordt later deze week wel weer op het trainingsveld verwacht. Slot kiest daardoor weer voor een middenveld bestaande uit Quinten Timber, Orkun Kökcü en Dilrosun. Laatstgenoemde maakte indruk tegen Sparta en fungeert wederom als nummer 10.

In de voorhoede kunnen Oussama Idrissi en Danilo rekenen op een basisplaats. De voorhoede wordt gecompleteerd door Jahanbakhsh. "Alireza is een van de vele spelers die aantoont dat hij ook gewoon kan starten", vertelde Slot woensdag tijdens de persconferentie. "Daar is hij niet zondag mee begonnen, daar was hij al langer mee bezig." Jahanbakhsh verscheen tegen Sparta voor het eerst dit seizoen aan de aftrap.

De trainer van Feyenoord liet voorafgaand aan het Europa League-duel al doorschemeren geen spelers te sparen met het oog op de kraker van komende zondag tegen PSV. “Die wedstrijd zit in mijn achterhoofd, maar ik ben verder alleen maar bezig met Sturm Graz. Ik zal er in de opstelling ook op geen enkele manier rekening mee houden. Dat kunnen wij ons ook absoluut niet veroorloven, gezien de stand in de groep.”

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Trauner, Hancko, López; Timber, Kökcü, Dilrosun; Jahanbakhsh, Danilo, Idrissi