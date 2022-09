Myron Boadu mag eindelijk hopen op speeltijd bij AS Monaco

Donderdag, 15 september 2022 om 12:25 • Guy Habets • Laatste update: 13:12

Myron Boadu kan donderdag zijn rentree maken bij AS Monaco. De aanvaller moest de gehele competitiestart aan zich voorbij laten gaan door een voetblessure, maar is nu fit genoeg verklaard en maakt voor het eerst dit seizoen deel uit van de wedstrijdselectie van de Monegasken. Donderdagavond speelt de ploeg van trainer Philippe Clement in de groepsfase van de Europa League tegen Ferencváros uit Hongarije.

De international van Jong Oranje miste tien wedstrijden door zijn kwetsuur, maar kan vanaf dit moment dus weer met een goed gevoel vooruitkijken. De fysieke problemen zijn verleden tijd voor Boadu, die wel nog aan wedstrijdritme zal moeten komen. Zijn trainer is dan ook voorzichtig met hem. "Als het nodig is, speelt hij tien tot vijftien minuten", meldde Clement op de persconferentie ter voorbereiding op de ontmoeting met Ferencváros.

De concurrentie is daarnaast moordend bij Monaco. Met Wissam Ben Yedder heeft Clement een erkend doelpuntenmaker in de gelederen en ook Breel Embolo, die deze zomer voor een miljoenenbedrag werd overgenomen van Borussia Mönchengladbach, kan prima uit de voeten in de punt van de aanval. Ook Takumi Minamino speelde daar in de eerste wedstrijden van het seizoen, hoewel de Japanner meer een offensief ingestelde middenvelder is. Boadu kan zijn borst dus natmaken.

De 21-jarige spits, die in de zomer van 2021 voor zeventien miljoen euro de stap van AZ naar Monaco maakte, kwam in zijn eerste seizoen tot 42 wedstrijden voor het eerste elftal van de club uit het ministaatie. Twaalf daarvan waren als basisspeler. In totaal trof hij vier keer doel in de competitie, één keer in het nationale bekertoernooi en één keer in Europees verband. Die laatste treffer zal PSV zich nog wel herinneren, want die maakte Boadu in het Philips Stadion.