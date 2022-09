Ontslag dreigt bij Juventus na smadelijke nederlaag tegen Schmidt en Neres

Donderdag, 15 september 2022 om 11:41 • Guy Habets • Laatste update: 13:08

De positie van Massimiliano Allegri als trainer van Juventus staat onder druk. Dat meldt Sky Sport Italia daags na de met 1-2 verloren thuiswedstrijd in de Champions League tegen het Benfica van Roger Schmidt. De clubleiding is het geduld met de Italiaanse trainer aan het verliezen.

Van een zeer spoedig ontslag is volgens het Italiaanse medium geen sprake, maar Allegri kan zich weinig misstappen meer permitteren. Er zijn spanningen tussen de coach en de clubleiding en dat maakt de positie er voor de coach niet beter op. Naar verluidt zouden bestuursleden van Juventus al meermaals hun teleurstelling in de prestaties hebben geventileerd waar Allegri bij was. Dat zal na de nederlaag tegen Benfica in ieder geval niet minder geworden zijn. De Portugezen wonnen door goals van João Mário en David Neres met 1-2 in het Allianz Stadium. Arek Milik had de score in de vierde minuut nog geopend.

Dat leidde na afloop al tot teleurstelling bij de fans. Leonardo Bonucci begreep die reactie wel. "Het is niet meer dan terecht dat de fans ons uitjouwen, daar valt weinig tegenin te brengen", zei hij tegen Amazon Prime. "Ik ben de aanvoerder, ik moet verantwoordelijkheid nemen. Ik maak me zorgen, het heeft geen zin om dat te ontkennen. Helaas hebben we de neiging om tijdens wedstrijden de weg kwijt te raken. Ik weet niet waarom het gebeurt en dat is wat me het meest zorgen baart." Het leek er daarnaast op dat spelers op het veld de keuzes van hun trainer niet begrepen. Zo kwam Milik aan Ángel Di María vragen waarom hij gewisseld werd en kon de Argentijn hem dat niet uitleggen.

Allegri zei zelf na afloop zich geen zorgen te maken over zijn baan. "Ik voel me absoluut niet in gevaar", aldus de Italiaanse coach, die ook nog nooit twee keer onderuit ging bij zijn eerste twee wedstrijden in de Champions League. "Deze momenten horen bij het voetbal. Het is voor het eerst dat er twee wedstrijden op rij verloren gaan in de Champions League. Bij 2-1 was de wedstrijd afgelopen, ze hadden er 3-1 of 4-1 van kunnen maken. We konden ook gelijkmaken, maar het was een prestatie beneden verwachting. De verwachtingen zijn hoog, maar we missen ook veel spelers. We moeten hard blijven werken om dit om te draaien. Daar heb ik alle vertrouwen in."