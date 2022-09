FIFA hakt de knoop door: Ecuador blijft WK-tegenstander van Oranje

Ecuador gaat definitief naar het WK en zal daar tegenstander zijn van Oranje in de groepsfase. Dat heeft de FIFA besloten. De Chileense voetbalbond had een zaak aangespannen tegen Ecuador, omdat zij met een speler in actie kwamen die eigenlijk de Colombiaanse nationaliteit heeft, maar dat is niet succesvol gebleken. Ook ‘nieuw bewijs’ maakte geen verschil.

De FIFA bevestigde vrijdag in een statement dat niet Chili, maar Ecuador gewoon naar het WK gaat. "Op basis van de aangeleverde documenten moet de speler worden beschouwd als iemand met een Ecuadoraanse nationaliteit." De Chileense bond diende begin mei een klacht in bij de FIFA over het meespelen van Byron Castillo (foto boven) in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiereeks. Er werd beweerd dat de verdediger van Léon in Colombia was geboren en tevens drie jaar ouder was dan op zijn paspoort vermeld stond. Chili verlangde dat de wedstrijden waarin Castillo meespeelde ongeldig zouden worden verklaard en wilde zo het WK-ticket van Ecuador overnemen.

De FIFA wees de aanklacht in eerste instantie af, waarop de Chileense bond besloot in beroep te gaan. Dat beroep is nu ook afgewezen, waardoor Chili definitief geen kans meer maakt op deelname aan het WK en het ticket gewoon in Ecuadoriaanse handen blijft. Ook het opduiken van ‘nieuw bewijsmateriaal’ maakte geen verschil. In een audiofragment, gepubliceerd door de Daily Mail, gaf Castillo onder meer toe in 1995 geboren te zijn in plaats van 1998. Ook liet de tienvoudig Ecuadoraans international zijn naam optekenen als Bayron Javier Castillo Segura, overeenkomend met de gegevens in zijn Colombiaanse geboortecertificaat.

De advocaat van Castillo zei al dat deze tapes niet nieuw waren en dat ze al lang en breed bekend waren bij de FIFA. Het lijkt erop dat de wereldvoetbalbond inderdaad niet al te veel waarde heeft gehecht aan de opnames, want Ecuador kan ‘gewoon’ naar het WK. De klachten vanuit Chili, dat in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiepoule naar plek vier zou stijgen als alle onreglementaire wedstrijden van Ecuador in een 3-0 nederlaag zouden zijn omgezet, zijn dus niet gegrond. Chili heeft nog wel een kleine kans om zijn gelijk te halen bij het Internationaal Sporttribunaal (CAS).