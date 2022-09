Jackie Groenen wordt officieel de duurste Nederlandse voetbalster ooit

Donderdag, 15 september 2022 om 10:24 • Guy Habets

Jackie Groenen verruilt Manchester United voor Paris Saint-Germain. De Franse topclub heeft de transfer van de 27-jarige middenvelder donderdagochtend officieel gemaakt en betaalt een bedrag dat door bonussen kan oplopen tot 150.000 euro. Daarmee wordt Groenen de duurste Nederlandse voetbalster ooit. Ze tekent voor drie seizoenen in Parijs.

Groenen, die 92 interlands voor de Oranje Leeuwinnen speelde, lag nog een seizoen vast in Manchester. De Engelse club wilde haar ook dolgraag behouden, maar het geboden bedrag was uiteindelijk te hoog om te weigeren. De middenvelder wordt in een klap de duurste Nederlandse voetbalster ooit. De laatste jaren werd er steeds vaker geld betaald om een Oranje Leeuwin te laten transfereren en dat begon in 2013 met Sherida Spitse, die toen voor 25.000 euro van FC Twente naar Lillestrøm SK in Noorwegen verkaste.

Op de website van haar nieuwe club zegt Groenen zin te hebben in het avontuur. "Het is een grote verandering en een forse stap in mijn loopbaan, maar ik ben heel blij dat ik nu Parisien ben. Mijn eerste indrukken zijn heel goed en iedereen is zo aardig voor me. De meeste meiden waar ik mee ga spelen heb ik al ontmoet en ook zij zijn geweldig. Ik zit hier nu bij een van de grootste clubs ter wereld en dat vind ik heel mooi."

In Parijs komt Groenen samen te spelen met Lieke Martens, die eerder al transfervrij van Barcelona naar PSG overstapte. De club uit de hoofdstad wil graag het gevecht met Olympique Lyon aangaan, dat al sinds jaar en dag de grootmacht in het Franse vrouwenvoetbal is. Bij die club spelen met Daniëlle van de Donk en Damaris Egurrola ook twee Oranje-internationals. Eerder kwam Groenen uit voor FFC Frankfurt, Chelsea, FCR Duisburg, SGS Essen en dus Manchester United.