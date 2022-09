Ismael Saibari hakt knoop en maakt definitieve interlandkeuze

Donderdag, 15 september 2022 om 09:19 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:55

Ismael Saibari kiest voor een interlandcarrière bij Marokko, zo laat hij weten in gesprek met het Eindhovens Dagblad. De 21-jarige middenvelder annex vleugelaanvaller kon ook kiezen om voor het nationale elftal van België uit te komen. Hij deelde bondscoach Roberto Martínez echter recent in een telefonisch gesprek mee voor de Leeuwen van de Atlas te kiezen.

“Ik heb Marokkaanse ouders en ben geboren in Spanje. Op mijn zesde verhuisden we naar België en nu speel ik in Nederland, om het nog wat internationaler te maken”, aldus Saibari, die onlangs werd gecontacteerd door Martínez met de vraag hoe hij stond tegenover een interlandcarrière bij België. “Ik vond het geweldig dat zo'n grote naam uit de voetballerij zich voor mij meldde, maar heb hem verteld dat ik voor Marokko kies. Daarop liet hij weten dat ik in de toekomst welkom blijf, als ik mijn debuut nog niet heb gemaakt.”

“Ja, ik kies definitief voor Marokko en zat recent ook in de voorselectie voor het WK, maar ga nu bij de beloften spelen”, vervolgt Saibari. “Die keuze heb ik met mijn hart gemaakt. Mijn ouders zijn van Marokkaanse afkomst en daar geboren. Mijn hele familie woont er nog. Ik had misschien in de toekomst ook nog voor Spanje kunnen kiezen, maar heb daar de afgelopen periode niks van gehoord.”

Saibari kwam dit seizoen tot tien officiële duels namens PSV over alle competities. Adil Ramzi, trainer van de beloftenploeg van de Eindhovenaren, had vorige maand nog lovende woorden over voor het doorgebroken talent. “Het is een jongen die vorig seizoen bij Jong PSV de norm bepaalde en Ruud van Nistelrooij heeft dat meteen herkend”, zei Ramzi tegenover het Algemeen Dagblad. “Een stabiele jongen in zijn hoofd ook, met een beresterk lichaam en de wil om te leren van Ruud en de andere technische mensen. Ismael leeft voor het voetbal en is geen jongen die moeite heeft de focus vast te houden.”