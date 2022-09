Karategoal van Haaland doet Josep Guardiola denken aan Johan Cruijff

Donderdag, 15 september 2022 om 08:29 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:57

Erling Braut Haalands winnende treffer namens Manchester City tegen Borussia Dortmund (2-1) doet zijn trainer Josep Guardiola denken aan Johan Cruijff. Lang leek de Engelse grootmacht punten te verspelen tegen BVB, totdat de Noorse superster toesloeg in de slotfase. Op aangeven van João Cancelo rondde hij grandioos af bij de tweede paal met een karatetrap-achtige sprong.

Haaland maakte tegen Dortmund alweer zijn dertiende doelpunt in slechts negen officiële duels voor the Citizens. Daarmee maakte hij de openingstreffer van Jude Bellingham ongedaan. John Stones bracht de stand met een prachtig afstandstandschot eerder alweer in evenwicht. De late goal van Haaland deed Guardiola denken aan Cruijff.

Haaland ?? Cruijff De prachtgoal van het Noorse fenomeen deed de mannen in de studio ergens aan denken ??#ZiggoSport #UCL #MCIBVB pic.twitter.com/RTnz1OScZP — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 14, 2022

"De mensen die mij kennen, weten misschien welke invloed Johan Cruijff op mijn leven heeft gehad als persoon, als mentor en als trainer”, zei Guardiola na afloop van het gewonnen Champions League-duel. “Jaren geleden maakte Johan Cruijff in Camp Nou namens Barcelona tegen Atlético Madrid een ongelooflijk doelpunt, vergelijkbaar met Haaland. Op het moment dat Erling doel trof dacht ik: Johan Cruijff. Het was heel, heel vergelijkbaar. Het was een ongelooflijke assist van João Cancelo en de afwerking van Haaland was uitzonderlijk.”

Guardiola vergeleek de techniek van Haaland ook met een van zijn voormalige pupillen bij Barcelona, Zlatan Ibrahimovic. “Ik herinner me dat mijn grote vriend Zlatan Ibrahimovic ook die gave heeft om met zijn been zo hoog te komen, Haaland kan dat ook. Ik denk dat het zijn aard is, hij is elastisch en flexibel. Ik denk dat zijn vader en moeder hem die flexibiliteit geven.”