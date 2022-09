Neymar uit felle kritiek op scheidsrechter Siebert: ‘Totaal gebrek aan respect’

Donderdag, 15 september 2022 om 07:51 • Jordi Tomasowa

Neymar heeft na de zege van Paris Saint-Germain op Maccabi Haifa (1-3) van woensdagavond zijn onvrede geuit over scheidsrechter Daniel Siebert. De Duitse arbiter gaf de Braziliaan in de 89ste minuut een gele kaart vanwege zijn manier van juichen nadat hij het Champions League-duel in het slot had gegooid.

Nadat hij doelman Josh Cohen koelbloedig had gepasseerd, vierde Neymar in de slotfase zijn treffer door zijn duimen naar zijn hoofd te draaien en zijn tong uit te steken. De vleugelaanvaller vierde dit seizoen al vaker op deze wijze zijn goals, maar Siebert stelde zijn manier van juichen woensdagavond niet op prijs en deelde Neymar een gele kaart uit.

Neymar plaatse na afloop op Twitter een kritische post over het besluit van de scheidsrechter om hem een gele kaart te geven. “Dit is een totaal gebrek aan respect voor een sporter. Zoiets kan niet gebeuren. Ik krijg een gele kaart zonder iets te hebben gedaan, terwijl er nog steeds overtredingen op mij gemaakt worden. En de scheidsrechter? Die zal niet toegeven dat hij fout zat”, aldus Neymar.

In een latere tweet stak de steraanvaller van PSG de draak met Siebert door zijn naam in grote letters te schrijven, gevolgd door zijn doelpuntenviering in emoji’s. Neymar is bij Paris Saint-Germain uitstekend aan het nieuwe seizoen begonnen. Zijn treffer tegen Maccabi Haifa was alweer zijn elfde in tien duels over alle competities.