Crisis compleet bij Juventus na nieuwe afgang: ‘Ik maak me zorgen’

Donderdag, 15 september 2022 om 00:00 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 00:08

Juventus zit in de hoek waar de klappen vallen. Na vier gelijke spelen in de Serie A werd woensdagavond voor de tweede keer verloren in de Champions League. Het is voor het eerst in de clubgeschiedenis dat de eerste twee wedstrijden in het miljardenbal verloren zijn gegaan. In eigen huis was de ploeg van trainer Massimiliano Allegri niet opgewassen tegen het Benfica van Roger Schmidt: 0-2. Leonardo Bonucci voelt aan alles dat het niet loopt bij La Vecchia Signora en maakt zich ernstig zorgen..

Juventus wist na de 2-1 nederlaag van vorige week bij Paris Saint-Germain dat een resultaat broodnodig was tegen Benfica. De Italiaanse grootmacht begon ook goed en kwam via Arkadiusz Milik op voorsprong, maar moest uiteindelijk buigen door toedoen van João Mário en David Neres. "We moeten gewoon onze mond houden en aan het werk gaan", foeterde Bonucci voor de camera van Amazon Prime. "Het is een situatie die we moeten veranderen, maar we kampen momenteel met veel blessures. Dat betekent dat dezelfde spelers telkens spelen en dat de vermoeidheid toeneemt."

Na het laatste fluitsignaal werd de ploeg van Allegri getrakteerd op een striemend fluitconcert. Afgelopen zondag leek Juventus goed weg te komen door een treffer in blessuretijd van Milik, maar moest door een arbitrale dwaling alsnog twee punten worden ingeleverd. "Het is niet meer dan terecht dat de fans ons uitjouwen, daar valt weinig tegenin te brengen. Ik ben de aanvoerder, ik moet verantwoordelijkheid nemen", gaat Bonucci verder. "Ik maak me zorgen, het heeft geen zin om dat te ontkennen. Helaas hebben we de neiging om tijdens wedstrijden de weg kwijt te raken. Ik weet niet waarom het gebeurt en dat is wat me het meest zorgen baart."

Allegri zegt zich geen zorgen te maken over zijn baan. "Ik voel me absoluut niet in gevaar", aldus de Italiaanse coach, die ook nog nooit twee keer onderuit ging bij zijn eerste twee wedstrijden in de Champions League. "Deze momenten horen bij het voetbal. Het is voor het eerst dat er twee wedstrijden op rij verloren gaan in de Champions League. Bij 2-1 was de wedstrijd afgelopen, ze hadden er 3-1 of 4-1 van kunnen maken. We konden ook gelijkmaken, maar het was een prestatie beneden verwachting. De verwachtingen zijn hoog, maar we missen ook veel spelers. We moeten hard blijven werken om dit om te draaien. Daar heb ik alle vertrouwen in."