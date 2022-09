VZ 5: Fenomenale Haaland laat Dortmund buigen; Mathias Pogba opgepakt

Donderdag, 15 september 2022 om 00:00 • Laatste update: 23:45

In de rubriek VZ 5 maakt Voetbalzone dagelijks een selectie van de vijf belangrijkste nieuwsverhalen uit de afgelopen 24 uur. Handig voor wie niet alles heeft kunnen volgen, en fijn voor wie het graag nog even terugleest. Het gaat daarbij niet per se om de best bekeken artikelen op de website, maar echt om het verhaal van de dag.

Ook Dortmund heeft geen grip op fenomenale Haaland en moet laat buigen

Erling Braut Haaland heeft ook tegen zijn voormalig werkgever Borussia Dortmund een hoofdrol voor zich opgeëist in de Champions League. Lang leek de Engelse grootmacht punten te verspelen tegen BVB, totdat de Noorse superster toesloeg in de slotfase: 2-1. Op aangeven van João Cancelo tikte hij bij de tweede paal binnen. Het is voor Haaland zijn tiende treffer in de laatste zes wedstrijden. De andere wedstrijd in de poule tussen FC Kopenhagen en Sevilla eindigde in een bloedeloze 0-0. City gaat aan kop met zes punten uit twee duels, gevolgd door Dortmund met drie en Sevilla en Kopenhagen met één punt.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Lees hier meer over Haaland en de wedstrijden in Groep G

‘Mathias opgepakt vanwege afpersingszaak tegen broer Paul Pogba’

Mathias Pogba is samen met drie anderen in hechtenis genomen als verdachte in een afpersingszaak tegen zijn jongere broer Paul Pogba. Dat melden verschillende Franse media, waaronder Le Monde en persbureau AFP De voormalig spits van Sparta Rotterdam zou zich zelf bij de politie hebben gemeld en woensdag verhoord zijn.

Klik hier voor meer details over de arrestatie van Mathias Pogba

Ajax ziet Napoli uitlopen; Potter kent teleurstellend debuut in Londen

Napoli heeft ook zijn tweede duel in de groepsfase van de Champions League gewonnen. Na de 4-1 zege op Liverpool won het woensdagavond met 0-3 bij Rangers. Daardoor gaan de Italianen met zes punten aan kop in Groep A, waar Ajax nu derde staat. In Groep E speelde Chelsea in eigen huis met 1-1 gelijk tegen Red Bull Salzburg, waardoor de Londenaren nog altijd laatste staan in die groep. Een plek daarboven staat Salzburg, dat beide duels tot nu toe gelijkspeelde.

Lees hier hoe de zege van Napoli in Groep A tot stand kwam

Barça slaat grote slag: Catalanen verlengen en delen clausule van 1 miljard uit

Barcelona en Gavi hebben een akkoord bereikt over een nieuw contract, zo bevestigen de Catalanen woensdag via de officiële kanalen. De vorige verbintenis van de achttienjarige middenvelder liep volgend jaar af, maar Gavi heeft bijgetekend tot medio 2026. Voorzitter Joan Laporta gaf eerder al aan dat hij verwachtte dat de contractverlenging er aan zat te komen.

Lees hier de details over de contractverlenging van Gavi

Neres schiet Juve in benarde positie; Messi breekt records na doelpunt Chery

Juventus heeft woensdagavond in eigen huis met 1-2 verloren van het SL Benfica van Roger Schmidt. David Neres werd in Turijn de matchwinner met een doelpunt na rust. Paris Saint-Germain boekte, ondanks de 1-0 van niemand minder dan Tjaronn Chery, een 1-3 uitzege op Maccabi Haifa, waardoor de Franse topclub nog steeds foutloos is in de Champions League. Ook Benfica staat op zes punten in Groep H, terwijl Juventus nog steeds geen punt heeft verzameld.

Lees hier de wedstrijdverslagen van Groep H